Мост в Маяках и Затоке: зачем ВС РФ массово бомбардируют один район Одесской области (карта, видео)

Вооруженные силы Российской Федерации более недели назад оставили жителей Одесской области без электроснабжения, а теперь возобновили удары по транспортной инфраструктуре. Под угрозой оказались мосты, и из-за этого может оказаться в изоляции западная часть Одесской области — Бессарабия. Что происходит на юге Украины и какие угрозы появились в декабре 2025 года?

Дроны-камикадзе "Шахед" ВС РФ ударили по мосту возле села Маяки на трассе М-15 Одесса-Рени, а Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области предупредила, что трассу перекрыли. Украинские активисты и аналитики обратили внимание на возможную цель РФ — отрезать западную часть области, поскольку перебиваются все сухопутные пути на ту сторону Днестровского лимана. Фокус собрал информацию об обстрелах Одесской области и о возможной цели россиян в данном регионе Украины.

Одесса и удары РФ — детали обстрелов

В ночь на 19 декабря состоялся очередной обстрел Одесской области, подтвердил глава ОГА Сергей Кипер. Согласно данным местной администрации, россияне ударили по инфраструктурным объектам и по энергетике. Пресс-служба ГСЧС Одесской области показала кадры тушения пожара на неуказанном объекте, а местные жителя — разрушения домов в районе железнодорожного вокзала. Кипер написал о проблемах с движением на Рени (запад области): из-за удара россиян закрыли трассу Одесса-Рени в обе стороны.

Между тем министр развития общин Алексей Кулеба уточнил, что ВС РФ повредили здания станции "Одесса-Восточная": ранена работница вокзала. Кроме того, в результате ударов россиян без света остаются 65 тыс. домов в Одессе (также без тепла) и 9 тыс. — в Арцизе. Ко всему, в областном центре есть перебои с водой. А Укрзализныця предупредила о проблемах с поездами на станции Раздельная, Подольск, Помошная (север области).

Мосты в Маяках и Затоке

Один из последних ударов РФ по Одесской области был направлен на мост возле Затоки, написал военный аналитик Том Купер, исследовав кадры в сети. Между тем военнослужащий Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал ориентировочную карту с двумя ключевыми точками, которые обстреливают россияне. Речь идет о мосте в Маяках (попадание 18 декабря, трасса М15) и о мосте в Затоке (14 декабря, трасса Р70). Бескрестнов добавил, что можно использовать паромы, но они уязвимы для "Шахедов" РФ.

"Это выход к логистике на Дунае", — объяснил "Флеш" проблему, которая возникла из-за российских обстрелов западной части Одесской области.

Одесса и удары РФ — где расположены мосты в Маяках и Затоке, по которым били 14-18 декабря Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Иллюстрация "Флеша" показывает, что мосты обеспечивали движение транспорта от Одессы на запад, в Белгород-Днестровский, Измаил, Рени, Вилково и др. Добраться в регион можно, но путь идет через Молдову, а в 30 м — незаконный пророссийский анклав "Приднестровская народная республика".

На удары по мостам в Маяках и Затоке также откликнулся волонтер Сергей Стерненко. В сообщение в Telegram он предупредил, что РФ намерена устроить "гуманитарную катастрофу" в районах по ту сторону Лимана. Кроме того, срывается логистика товаров в Румынию. Для решения проблемы с энергоснабжением Стерненко предлагает обратиться к Молдове и, кроме всего, "ликвидировать т. н. "Приднестровскую республику, которую следует "демилитаризовать и заблокировать".

Одесса и удары РФ — местоположение Приднестровья относительно Маяков Фото: DeepState

Есть ли угроза из Приднестровья

Отметим, ранее Фокус писал о предупреждении ГУР Минобороны, которое касалось ситуации в Приднестровье. Согласно данным украинских разведчиков, в Тирасполе активизировали мобилизацию в местные вооруженные силы, открыли несколько цехов по сборке дронов и набирают желающих в учебные центры, которые занимается подготовкой операторов БпЛА.

Напоминаем, 18 декабря в сети опубликовали кадры воздушного удара РФ по Одессе, во время которого "Шахед" влетел прямо в жилую квартиру.