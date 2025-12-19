Міст в Маяках та Затоці: навіщо ЗС РФ масово бомбардують один район Одеської області (карта, відео)

Збройні сили Російської Федерації понад тиждень тому залишили жителів Одеської області без електропостачання, а тепер відновили удари по транспортній інфраструктурі. Під загрозою опинились мости, і через це може опинитись в ізоляції західна частина Одещини — Бессарабія. Що відбувається на півдні України та які загрози з'явились в грудні 2025 року?

Дрони-камікадзе "Шахед" ЗС РФ вдарили по мосту біля села Маяки на трасі М-15 Одеса-Рені, а Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одещини попередила, що трасу перекрили. Українські активісти та аналітики звернули увагу на можливу ціль РФ — відрізати західну частину області, оскільки перебиваються усі сухопутні шляхи на той бік Дністровського лиману. Фокус зібрав інформацію про обстріли Одеської області та про можливу мету росіян у даному регіону України.

Одеса та удари РФ — деталі обстрілів

В ніч на 19 грудня відбувся черговий обстріл Одеської області, підтвердив голова ОВА Сергій Кіпер. Згідно з даними місцевої адміністрації, росіяни вдарили по інфраструктурних об'єктах та по енергетиці. Пресслужба ДСНС Одещини показала кадри гасіння пожежі на невказаному об'єкті, а місцеві жителя — руйнування будинків у районі залізничного вокзалу. Кіпер написав про проблеми з рухом на Рені (захід області): через удар росіян закрили трасу Одеса-Рені в обидва боки.

Тим часом міністр розвитку громад Олексій Кулеба уточнив, що ЗС РФ пошкодили будівлі станції "Одеса-Східна": поранено працівницю вокзалу. Крім того, внаслідок ударів росіян без світла залишаються 65 тис. помешкань в Одесі (також без тепла) та 9 тис. — в Арцизі. До всього, в обласному центрі є перебої з водою. А Укрзалізниця попередила про проблеми з потягами на станції Роздільна, Подільськ, Помічна (північ області).

Мости у Маяках та Затоці

Один з останніх ударів РФ по Одеській області був спрямований на міст біля Затоки, написав воєнний аналітик Том Купер, дослідивши кадри у мережі. Тим часом військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував орієнтовну карту з двома ключовими точками, які обстрілюють росіяни. Ідеться про міст у Маяках (влучання 18 грудня, траса М15) та місті біля Затоки (14 грудня, траса Р70). Бескрестнов додав, що можна використовувати пороми, але вони вразливі для "Шахедів" РФ.

"Це вихід до логістики на Дунаї", — пояснив "Флеш" проблему, яка виникла через російські обстріли західної частини Одещини.

Одеса та удари РФ - де розташовані мости у Маяках та Затоці, по яких били 14-18 грудня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Ілюстрація "Флеша" показує, що мости забезпечували рух транспорту від Одеси на захід, до Білгород-Дністровського, Ізмаїлу, Рені, Вилкового тощо. Дістатись у регіон можна, але шлях іде через Молдову, а за 30 м — незаконний проросійський анклав "Придністровська народна республіка".

На удари по мостах в Маяках та Затоці також відгукнувся волонтер Сергій Стерненко. У допис в Telegram він попередив, що РФ має намір влаштувати "гуманітарну катастрофу" у районах по той бік Лиману. Крім того, зривається логістика товарів в Румунію. Для розв'язання проблеми з енергопостачанням Стерненко пропонує звернутись до Молдови та, окрім всього, "ліквідувати т. з. "Придністровську республіку, яку слід "демілітаризувати та заблокувати".

Одеса та удари РФ - місцероташування Придністров'я відносно Маяків Фото: DeepState

Чи є загроза з Придністров'я

Зазначимо, раніше Фокус писав про попередження ГУР Міноборони, яке стосувалося ситуації у Придністров'ї. Згідно з даними українських розвідників, у Тирасполі активізували мобілізацію у місцеві збройні сили, відкрили кілька цехів зі складання дронів та набирають охочих у навчальні центри, які займається підготовкою операторів БпЛА.

Нагадуємо, 18 грудня у мережі опублікували кадри повітряного удару РФ по Одесі, під час якого "Шахед" влетів просто у житлову квартиру.