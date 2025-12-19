Движение на трассе Одесса-Рени приостановили из-за атаки РФ: в ГПСУ назвали альтернативные маршруты

Из-за российской атаки на объект транспортной инфраструктуры вблизи села Маяки временно приостановлено движение по трассе Одесса — Рени. В частности, это вызвало трудности для пересечения границы на ряде пунктов пропуска в Одесской области.

Как информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины, ограничения касаются дорог, ведущих к таким пропускным пунктам:

"Паланка — Маяки — Удобное";

"Рени — Джурджулешты";

"Табаки — Мирное";

"Виноградовка — Вулканешты";

"Староказачье — Тудора";

"Новые Трояны — Чадыр Лунга";

"Орловка — Исакча";

"Долинское";

"Железнодорожное";

"Лесное";

"Августовское" и "Малоярославец".

Путешественников, следующих в Украину через Одессу, сообщают о временных осложнениях и перенаправляют на альтернативные маршруты. Для обеспечения безопасности и координации пограничники усилили взаимодействие с полицией Республики Молдова.

Госпогранслужба советует пользоваться пунктами пропуска в Винницкой области, а также в Черновицкой области — "Мамалыга" и "Сокиряны". В "Могилев-Подольском" на границе с Молдовой уже фиксируется увеличенный поток транспорта, однако пропуск осуществляется в усиленном режиме с участием дополнительных пограничных нарядов.

Граждан призывают учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и выбирать маршруты с учетом ограничений.

Информацию о временном перекрытии движения на трассе Одесса — Рени подтвердил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, призвав владельцев транспортных компаний и водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов грузовых перевозок.

Ранее глава области сообщал, что ночью враг повторно атаковал объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе. В результате ударов беспилотников были зафиксированы повреждения, из-за чего движение транспортных средств на трассе Одесса — Рени временно прекращено в обоих направлениях. На месте происшествия работают спасательные и коммунальные службы для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

Напомним, что 14 декабря ВС РФ атаковали мост в Затоке почти 40 "Шахедами", из которых около 20 попали в цель, а 18 декабря начали бить по мосту в Маяках.

Также Фокус писал, что БпЛА РФ атаковал гражданское авто на мосту в Одесском районе. Женщина, которая была за рулем, получила тяжелые травмы и умерла в машине скорой помощи.