Рух на трасі Одеса — Рені призупинили через атаку ЗС РФ: у ДПСУ назвали альтернативні маршрути

Через російську атаку на об’єкт транспортної інфраструктури поблизу села Маяки тимчасово призупинено рух трасою Одеса — Рені. Зокрема, це спричинило труднощі для перетину кордону на низці пунктів пропуску в Одеській області.

Як інформує пресслужба Держприкордонслужби України, обмеження стосуються доріг, що ведуть до таких пропускних пунктів:

"Паланка – Маяки – Удобне";

"Рені – Джурджулешти";

"Табаки – Мирне";

"Виноградівка – Вулканешти";

"Старокозаче – Тудора";

"Нові Трояни – Чадир Лунга";

"Орлівка – Ісакча";

"Долинське";

"Залізничне";

"Лісне";

"Серпневе" та "Малоярославець".

Мандрівників, які прямують в Україну через Одесу, повідомляють про тимчасові ускладнення та перенаправляють на альтернативні маршрути. Для забезпечення безпеки та координації прикордонники посилили взаємодію з поліцією Республіки Молдова.

Держприкордонслужба радить користуватися пунктами пропуску у Вінницькій області, а також у Чернівецькій області – "Мамалига" та "Сокиряни". В "Могилів-Подільському" на кордоні з Молдовою вже фіксується збільшений потік транспорту, проте пропуск здійснюється у посиленому режимі за участю додаткових прикордонних нарядів.

Відео дня

Громадян закликають враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок і обирати маршрути з урахуванням обмежень.

Інформацію про тимчасове перекриття руху на трасі Одеса — Рені підтвердив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, закликавши власників транспортних компаній та водіїв враховувати ці обмеження при плануванні маршрутів вантажних перевезень.

Раніше очільник області повідомляв, що вночі ворог повторно атакував об’єкт транспортної інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок ударів безпілотників було зафіксовано пошкодження, через що рух транспортних засобів на трасі Одеса — Рені тимчасово припинено в обох напрямках. На місці події працюють рятувальні та комунальні служби для ліквідації наслідків та забезпечення безпеки.

Нагадаємо, що 14 грудня ЗС РФ атакували міст у Затоці майже 40 "Шахедами", з яких близько 20 влучили в ціль, а 18 грудня почали бити по мосту в Маяках.

Також Фокус писав, що БпЛА РФ атакував цивільне авто на мосту в Одеському районі. Жінка, яка була за кермом, зазнала тяжких травм і померла у машині швидкої допомоги.