Через обстріли можливі затримки: поштові оператори звернулися до жителів Одеської області

Через масштабні обстріли Одеської області можливі затримки з доставкою посилок.

Пенсії та інші виплати доставляються своєчасно, заявили в "Укрпошті".

"Зазначимо, що відділення Укрпошти в Одеській області працюють у штатному режимі. Приймання відправлень здійснюється без змін. Терміни доставки та видача вантажів залежатимуть від фактичного часу прибуття автомобілів Укрпошти", — підкреслили в компанії.

З аналогічним попередженням виступила і "Нова Пошта".

"Друзі, через тимчасові труднощі з транспортуванням відправлень у західну частину Одеської області можливі затримки в доставці. Ми робимо все можливе, щоб доставити ваші посилки якнайшвидше, слідкуйте за оновленнями в додатку. Дякуємо за розуміння", — йдеться в заяві поштового оператора.

Через постійні обстріли в Одеській області тимчасово перекрито трасу Одеса-Рені, що ускладнило рух у регіоні.

Ба більше, сьогодні Росія вдарила по мосту в Маяках касетною балістикою, щоб травмувати якомога більше людей, які стоять по обидва боки Дністра в очікуванні проїзду.

Українські активісти та аналітики, говорячи про удари ЗС РФ по мостах у Маяках і Затоці, звернули увагу на можливу мету РФ — відрізати західну частину області, оскільки перебиваються всі сухопутні шляхи на той бік Дністровського лиману.

Волонтер і активіст Сергій Стерненко впевнений, що Росія має намір влаштувати "гуманітарну катастрофу" в районах по той бік Лиману. Крім того, зривається логістика товарів до Румунії. Для розв'язання проблеми з енергопостачанням Стерненко пропонує звернутися до Молдови і, окрім усього, "ліквідувати т. зв. "Придністровську республіку", яку слід "демілітаризувати і заблокувати".

Нагадаємо, через атаку росіян близько опівночі 18 грудня частина Одеси опинилася без води, світла і тепла.

Також повідомлялося, що один із ворожих безпілотників влетів у квартиру на 22-му поверсі багатоквартирного будинку.