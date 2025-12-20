Кілька тисяч за переправу: екчиновник на Одещині організував "бізнес" на тлі перекриття мосту в Маяках

Після перекриття руху на трасі М-15 Одеса — Рені в районі села Маяки місцеві власники човнів організували бізнес на перевезеннях водою: серед них — колишній голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко.

Ексчиновник став одним із тих, хто пропонує послугу перевезення пасажирів в обхід перекритої ділянки. Про це повідомило місцеве видання "Бессарабія INFORM".

Журналісти з'ясували, що після перекриття мосту у Маяках у соцмережах почали рекламувати послуги з перевезення людей моторними човнами від села Маяк до Білгорода-Дністровського і в зворотному напрямку. Кореспонденти місцевого медіа зателефонували за номером, вказаним в одному з оголошень у мережі, й дізналися, що там пропонують 3,2 тисячі гривень за одне місце під час переправи у човні.

"Сам Григорій Вікторович під час телефонного спілкування без вагань вказав зовсім іншу вартість перевезень — 10 тисяч гривень за чотири місця в моторному човні", — розповіли у ЗМІ.

Відео дня

Скриншот | оголошення про перевезення в обхід перекритої ділянки в Маяках

Ексчиновник запевнив журналістів, що з Маяків до Білгород-Дністровського човен довезе охочих приблизно за годину.

"Під час поїздки власники човнів для безпеки пасажирів вимикають мобільні телефони", — пише медіа.

Відомо, що сам Мельниченко має власний будинок відпочинку у Маяках.

Про "бізнес" на перекритті мосту у Маяках писало також видання "Суспільне Одеса". Журналістам підтвердив інформацію про перевезення один із неназваних власників човнів. Їм озвучили ціну у 3,5 тисячі гривень за одну людину за переправу на човні з Маяків до Білгород-Дністровського.

Нагадаємо, 19 грудня Фокус з'ясовував, що відбувається на КПП в Одеській області на тлі ударів росіян по мосту в Маяках.

Також 19 грудня пресслужба Держприкордонслужби України назвала альтернативні маршрути через призупинення руху на трасі Одеса — Рені.