Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами": в сети сообщают о перебоях со светом

В ночь на 22 декабря россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Этой ночью под ударом оказался в частности Белгород-Днестровский.

На фоне атаки в Одесской области прозвучала серия взрывов, после чего местные медиа сообщили о перебоях со светом, а также с водоснабжением. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле региона.

Воздушную тревогу в регионе объявили около 03:00 часов. Воздушные силы предупредили о движении ударных дронов курсом на Одессу. Мониторинговые каналы сообщали о движении около десяти "Шахедов" курсом на город.

Впоследствии мониторинговые паблики и Воздушные силы уточнили, что около восьми дронов взяли курс на Белгород-Днестровский.

Около 03:30 в Одесской области и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения из Крыма. Однако радары не фиксировали вражеских целей во время тревоги.

Одесские каналы сообщили впоследствии, что после взрывов в районе Белгород-Днестровского возникли перебои с электроснабжением. Также в сети пишут о проблемах с водоснабжением в городе.

Официальной информации о последствиях очередной российской атаки в Одесской области на момент публикации не поступало.

Стоит отметить, что также ночью враг атаковал Кривой Рог дронами: в местных каналах сообщили о взрывах в городе. О последствиях обстрела не сообщалось.

Напомним, ночью 22 декабря в Житомирской области объявили радиационную опасность во время воздушной тревоги.

21 декабря первый заместитель департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что движение на трассе Одесса — Рени восстановили.