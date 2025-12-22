Росіяни вдарили по Кривому Рогу: зруйновано центр "Я — ветеран"

Ворог атакував місто ударними БПЛА. Внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджені адміністративні будівлі, два багатоквартирні будинки та легкові автомобілі.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула, через шахедний удар зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я – ветеран". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза", тому нині він не працює.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що в ніч на 22 грудня, росіяни атакували не тільки Кривий Ріг:

В Павлограді зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, її ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, 2 багатоквартирні будинки, легковики.

БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді.

Захисники неба знищили на Дніпропетровщині три БпЛА.

Нині адміністративні послуги надаються у філіях по місту. Відновлення доступу до систем та організація роботи в іншому приміщенні триватимуть кілька днів. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

