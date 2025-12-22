"Ничего святого нет": Зеленский рассказал, когда может быть следующий удар по Украине

Российские оккупанты могут атаковать Украину, нанеся массированный ракетно-дроновый удар уже в ближайшие дни.

Враг может нанести удар незадолго до украинского Рождества. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, приуроченного ко Дню работников дипломатической службы, передает "Новости Live".

"Мы понимаем, что как раз в эти дни они могут. Это в их характере. Потому что на Рождество, на наше Рождество сделать какой-то массированный удар", — заявил Зеленский.

Он предупредил о повышенной угрозе ударов 23-25 декабря.

"Непосредственно военные должны обратить внимание. Защищать как могут. Ну и людям обращать внимание, большое внимание. Потому что эти "товарищи" могут применить подобные удары, ничего святого там нет", — заявил Зеленский.

Відео дня

При этом Зеленский рассказал о том, что военным будет непросто, ведь есть дефицит ПВО. В то же время Украина работает над этим, и все зависит от технических возможностей специалистов.

"Но быстро ПВО не рождается, к сожалению, хочется еще быстрее. Мы близки к соответствующим результатам. Но я не хочу "спамить", хочу, чтобы был результат, а потом об этом говорить подробнее. Но мы хотим, чтобы война закончилась. И мы будем усиливаться — сильный контракт, над которым мы работаем по паре десятков систем Patriot с американцами", — отметил президент.

Глава государства напомнил, что 20 лет назад в Киеве было 200-250 систем С-300. Сейчас же, по его словам, Украина имеет лишь небольшой процент, и на все это нужно найти деньги.

Также Зеленский отметил, что Украине не хватает дронов-перехватчиков, производители не успевают сделать столько, сколько нам нужно. По его словам, это действительно эффективный способ бороться с вражескими БпЛА. В то же время не все демонстрируют 100% результат сбития.

Напомним, что в ночь на 22 декабря россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался в частности Белгород-Днестровский.

Кроме того, под атакой был и Кривой Рог. Из-за шахедного удара разрушен Центр предоставления административных услуг "Я — ветеран". Также значительные повреждения получил главный ЦПАУ "Виза"