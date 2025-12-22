Повредили гражданское судно: россияне снова ударили по припортовой инфраструктуре Одессы
Вечером 22 декабря российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.
Также разрушениям подверглась припортовая инфраструктура города, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Сегодня вечером враг снова атаковал Одессу ударными БпЛА. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно", — написал Кипер.
Он уточнил, что над ликвидацией последствий российской атаки работают соответствующие службы.
"Информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул Кипер.
Отметим, что Воздушные силы ВСУ вечером 22 декабря несколько раз предупреждали о вражеских "шахедах", которые двигались в направлении Одессы.
Напомним, мониторинговые каналы сообщают о признаках подготовки РФ к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины в ночь на 23 декабря.
Фокус также писал о том, что, по словам Владимира Зеленского, ВС РФ планируют нанести массированный удар по Украине незадолго до украинского Рождества.