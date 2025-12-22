Повредили гражданское судно: россияне снова ударили по припортовой инфраструктуре Одессы

Вечером 22 декабря российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.

Также разрушениям подверглась припортовая инфраструктура города, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Сегодня вечером враг снова атаковал Одессу ударными БпЛА. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно", — написал Кипер.

Он уточнил, что над ликвидацией последствий российской атаки работают соответствующие службы.

"Информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул Кипер.

Пост Кипера Фото: Скриншот

Отметим, что Воздушные силы ВСУ вечером 22 декабря несколько раз предупреждали о вражеских "шахедах", которые двигались в направлении Одессы.

Напомним, мониторинговые каналы сообщают о признаках подготовки РФ к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины в ночь на 23 декабря.

Відео дня

Фокус также писал о том, что, по словам Владимира Зеленского, ВС РФ планируют нанести массированный удар по Украине незадолго до украинского Рождества.