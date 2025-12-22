Мониторинговые каналы прогнозируют массированный обстрел Украины: "Противник готовился длительное время"

Мониторинговые каналы сообщают о признаках подготовки РФ к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины в ночь на 23 декабря. По имеющимся сигналам, противник накопил значительное количество средств поражения, а вероятными целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает мониторинговый канал Monitor, зафиксирована коммуникация между пунктами управления стратегической авиации Российской Федерации. В канале отмечают, что такие действия могут свидетельствовать о завершении длительной подготовки к ракетно-дроновому удару. По оценкам аналитиков, основной акцент атаки может быть сделан на объектах энергетической инфраструктуры Украины. В сообщениях также отмечается, что противник накопил большое количество средств поражения.

"Ожидаем нанесения ракетно-дронового удара по территории страны. Противник готовился длительное время, основными объектами атаки станет энергетическая инфраструктура. Подзарядитесь, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги в течение ночи. Средств для поражения накопили крайне много", — говорится в сообщении.

В то же время мониторинговый канал "ПВО Радар" информирует о наличии угрозы возможного вылета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 в ночное время.

Кроме этого, по данным мониторинговых ресурсов, в воздушном пространстве Украины уже находятся ударные беспилотные летательные аппараты. Также сообщается о дополнительных пусках дронов типа "Shahed" с нескольких направлений.

По состоянию на 22:50 воздушная тревога в Украине продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о значительных пусках ударных БпЛА с северного, восточного и южного направлений, а также об активности на пусковых площадках.

Карта воздушной тревоги вечером 22 декабря в 22:50 Фото: Telegram

В частности, в 21:31 от Воздушных сил Украины поступала информация о вражеском БПЛА на северо-западе Черниговской области, который двигался в направлении Киевщины. Позже, около 22:06, появились сообщения о беспилотнике, который направлялся в сторону Затоки из акватории Черного моря.

Уже после 22:40 стало известно о движении вражеских БпЛА через н.п. Маяки вектором движения на Одессу, а также на Житомир с севера.

Напомним, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, ВС РФ планируют нанести массированный удар по Украине незадолго до украинского Рождества.

Также Фокус писал, что российские войска продолжают обстрелы южных районов Одесской области, в частности в направлении Бессарабии, пытаясь усложнить критически важную логистику Украины.