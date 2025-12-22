ВС РФ пытаются изолировать юг Одесской области: эксперт рассказал о намерениях Кремля

Российские войска продолжают обстрелы южных районов Одесской области, в частности в направлении Бессарабии, пытаясь усложнить критически важную логистику Украины и ограничить доступ региона к ключевым торговым маршрутам.

Как сообщает офицер Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук в комментарии для "Киев24", удары российских войск в направлении Бессарабии имеют стратегическую цель — фактически отрезать южные районы Одесской области от материковой части области и от ключевых транспортных коридоров, через которые проходит торговля с Европой. По его словам, подобные действия направлены не только на территориальную изоляцию региона, но и на создание искусственных проблем в логистике, что критически важно для экономики страны и обеспечения ее обороноспособности.

Эксперт подчеркнул, что Россия осознает важность этих маршрутов и использует удары как способ тестирования возможностей Украины по реагированию на попытки отрезать логистические цепи.

"Попытка изолировать Бессарабию — это попытка отделить юг области от остальной части Одесской области и от критически важных торговых маршрутов в Европу. Россияне хорошо понимают значение этих путей и, вероятно, будут применять подобные тактики и в других регионах, где проходят ключевые логистические коридоры", — отметил Ткачук.

В то же время украинская сторона активно работает над поиском альтернативных путей для обеспечения непрерывной логистики. По словам эксперта, среди таких решений — маршруты через Молдову и другие международные транспортные коридоры, которые позволяют компенсировать потерю доступа к традиционным маршрутам. Кроме этого, военный добавил, что эти меры позволяют сохранить экономическую стабильность и обеспечить критически необходимые поставки товаров и ресурсов для населения.

Кроме логистики, украинская власть обращает внимание и на энергетическую безопасность и работу сил противовоздушной обороны. В рамках этих мероприятий пересматривается перечень критических предприятий, которые получают электроэнергию, чтобы в первую очередь обеспечивать потребности гражданского населения в условиях постоянных атак.

"Варианты решения этих проблем существуют, их можно реализовать. Государство реагирует на угрозу логистики, энергетической безопасности, а также на угрозу для критической инфраструктуры. Работа ведется комплексно, и наша власть активно внедряет необходимые меры для минимизации последствий этих атак", — резюмировал эксперт.

Напомним, что в ночь на 22 декабря ВС РФ ударили по Одессе и Одесской области и подожгли груз масла и муки в порту "Южный".

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский собирается заменить людей, которые руководят защитой Одесской области. В частности, своей должности может лишиться командующий ПвК "Юг".