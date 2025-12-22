ЗС РФ намагаються ізолювати південь Одещини: експерт розповів про стратегічні наміри Кремля

Російські війська продовжують обстріли південних районів Одещини, зокрема в напрямку Бессарабії, намагаючись ускладнити критично важливу логістику України та обмежити доступ регіону до ключових торговельних маршрутів.

Як повідомляє офіцер Збройних сил України та політолог Андрій Ткачук у коментарі для "Київ24", удари російських військ у напрямку Бессарабії мають стратегічну мету — фактично відрізати південні райони Одещини від материкової частини області та від ключових транспортних коридорів, через які проходить торгівля з Європою. За його словами, подібні дії спрямовані не лише на територіальну ізоляцію регіону, але й на створення штучних проблем у логістиці, що критично важливо для економіки країни та забезпечення її обороноздатності.

Експерт підкреслив, що Росія усвідомлює важливість цих маршрутів і використовує удари як спосіб тестування можливостей України щодо реагування на спроби відрізати логістичні ланцюги.

"Спроба ізолювати Бессарабію — це спроба відокремити південь області від іншої частини Одеської області та від критично важливих торговельних маршрутів до Європи. Росіяни добре розуміють значення цих шляхів і, ймовірно, будуть застосовувати подібні тактики й в інших регіонах, де проходять ключові логістичні коридори", — зазначив Ткачук.

Водночас українська сторона активно працює над пошуком альтернативних шляхів для забезпечення безперервної логістики. За словами експерта, серед таких рішень — маршрути через Молдову та інші міжнародні транспортні коридори, які дають змогу компенсувати втрату доступу до традиційних маршрутів. Окрім цього, військовий додав, що ці заходи дають змогу зберегти економічну стабільність і забезпечити критично необхідні постачання товарів та ресурсів для населення.

Крім логістики, українська влада звертає увагу й на енергетичну безпеку та роботу сил протиповітряної оборони. В межах цих заходів переглядається перелік критичних підприємств, які отримують електроенергію, щоб насамперед забезпечувати потреби цивільного населення в умовах постійних атак.

"Варіанти розв'язання цих проблем існують, їх можна реалізувати. Держава реагує на загрозу логістики, енергетичної безпеки, а також на загрозу для критичної інфраструктури. Робота ведеться комплексно, і наша влада активно впроваджує необхідні заходи для мінімізації наслідків цих атак", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що в ніч на 22 грудня ЗС РФ вдарили по Одесі та Одеській області й підпалили вантаж олії та борошна у порту "Південний".

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський збирається замінити людей, які керують захистом Одеської області. Зокрема, своєї посади може позбутися командувач ПвК "Південь".