Обстріли Одеси і пожежа у морському порту: що відбувається у південній області (відео)

В ніч на 22 грудня Збройні сили Російської Федерації вдарили по Одесі та Одеській області й підпалили вантаж олії та борошна у порту "Південний". Згідно з даними військової адміністрації, з жовтня по грудень росіяни 11 разів вразили енергетичні об'єкти. Як постраждали мости, підстанції та порти Одещини через удари РФ?

Внаслідок російського обстрілу з 21 на 22 грудня в Одеській області загорілись склади з добривами та сільськогосподарською продукцією, повідомила зранку пресслужба ДСНС України. Росіяни намагаються зруйнувати морську логістику України й транспорту інфраструктуру, яка з'єднує обласний центр з Ізмаїлом, Рені та Білгород-Дністровським. Фокус зібрав інформацію про ситуацію у південній області, яка третій місяць поспіль потерпає від ударів ЗС РФ.

Обстріл Одеси — що сталось 22 грудня

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали, Одеську область атакували дрони-камікадзе "Шахед" — про перші загрози стало відомо близько 23 год 21 грудня, потім — протягом ночі 22 грудня. Командування попередило про загрози для населеного пункту Затока, за два-три години — на Тарабунари, Білгород-Дністровський. Крім того, о 3:46 попередили про атаку балістики з південного напрямку: напрямок удару та наслідки роботи ППО не уточнювались.

Зранку 22 грудня віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що цілями останнього удар РФ був порт (морська логістика) і також енергетика. Росіяни вдарили по інфраструктурі порту "Південного" і в результаті загорілось 30 резервуарів з борошном та олією, ідеться у дописі посадовця. Крім того, через удар по об'єкту енергетики без світла залишилось 120 тис. абонентів, але воду та тепло люди отримують, написав Кулеба.

Удари по Одесі — які об'єкти обстрілюють росіяни

Ураження мостів в Затоці та Маяках

19 грудня Фокус писав про удари ЗС РФ по транспортній інфраструктурі у західній частині Одеської області. Росіяни підірвали міст біля населеного пункту Маяки, через який проходить траса М-15 Одеса-Рені. У мережі опублікували кадри влучання: дрон-камікадзе "Шахед" вдарив по полотну мосту. Згодом стало відомо, що міст перекрили, а коли відремонтують, не повідомили, оскільки є загроза повторних ударів ЗС РФ.

Перед цим, 14 грудня, росіяни поцілили по мосту біля населеного пункту Затока. Міст з'єднував Одесу та Білгород-Дністровський трасою Р-70. Український волонтер Сергій Стерненко заявив, що західні частини Одеської області відрізані від решти України, оскільки після руйнування двох мостів не залишилось сухопутних шляхів. Втім, є траса, яка прямує через Молдову, але їй загрожує проросійський анклав у Придністров'ї, в якому, згідно з даними ГУР МОУ, активізувались агенти РФ.

Обстріл Одеси - постраждалі мости у Маяках та Затоці Фото: Скриншот

Атаки на енергетичні об'єкти в Одеській області

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер 22 грудня заявив, що росіяни четвертий рік поспіль цілеспрямовано руйнують об'єкти енергетики в Одеській області. Серед іншого, останні потужні атаки відбулись в період з 12 по 17 грудня: у регіону оголосили режим надзвичайного стану, оскільки жителі Одеської області три доби були без електропостачання.

Обстріл Одеси - об'єкт енергетики, який росіяни зруйнували під час обстрілу Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Про темпи російських ударів по енергетиці регіону говорить серія дописів у Telegram-каналі Кіпера. Зокрема, у грудні посадовець інформував про п'ять пошкоджень енергетичної інфраструктури (2, 4, 12, 13, 14 грудня), у листопаді — чотири рази, у жовтні — двічі.

Зазначимо, 14 грудня стало відомо про наслідки чергового удару РФ по Одесі, який стався 14 грудня. Росіяни залишили без людей без світла, води та тепла. Серед постраждалих населених пунктів — Арциз у Болградському районі, розташованому у регіоні, який "відрізали" руйнуванням мостів.

Нагадуємо, 21 грудня поліція повідомила про відновлення руху трасою Одеса-Рені: яким чином мають рухатись автомобілі, щоб обійти мости у Маяках та Затоці.