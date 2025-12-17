На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня: люди без світла понад 3 доби

Після російської атаки на енергооб'єкти Одеської області понад 50 тисяч жителів регіони залишилися без світла на понад 3 доби. Через це надзвичайна ситуація в області набула статусу державного рівня.

Про наслідки масованого обстрілу Одеси голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив на своїй сторінці у Facebook 17 грудня. За його словами, рішення про оголошення надзвичайної ситуації державного рівня було ухвалене на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській ОВА.

"Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого — понад 3 доби — порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області", — пояснив Кіпер.

За його словами, комісія окремим рішенням доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад і правоохоронцям в області провести профілактичні роботи та пояснити підприємцям необхідність мінімально використовувати ілюмінацію та декоративне освітлення, якими прикрашаються будівлі до зимових свят, оскільки електроенергію потрібно економити для населення та критично важливих об'єктів.

Відео дня

Також комісія вирішила додатково спрямувати кошти резервного фонду громадам на поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів для заправлення генераторів, які живлять лікарні, заклади освіти, пункти незламності та іншу критичну інфраструктуру.

Наслідки обстрілу Одеси та області

Нагадаємо, згідно з інформацією на сайті ДТЕК місто Арциз на Одещині залишилося без світла до 26 грудня. Енергетики проводять складні аварійні ремонтні роботи після масштабного російського обстрілу в ніч на 13 грудня. Станом на 17 грудня без електроенергії в області залишалися ще 32,9 тисячі родин.

В Міністерстві енергетики України станом на ранок 15 грудня повідомляли, що в Одеській області без світла лишалися понад 430 тисяч абонентів.