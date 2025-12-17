Блекаут в Арцизі на Одещині: місто залишилося без світла до 26 грудня, — ДТЕК

В місті Арциз Одеської області відсутня електроенергія через масований російський обстріл 13 грудня. Аварійні ремонти роботи можуть тривати до 26 грудня.

Інформацію про аварійні відключення світла в Одеській області, зокрема в місті Арциз, можна знайти на сайті ДТЕК. Якщо ввести адреси конкретних будинків, з'являється повідомлення про відсутність електроенергії у зв'язку з аварійними ремонтними роботами, які триватимуть орієнтовно до 12:00 26 грудня.

На сайті також опубліковане оголошення про те, що після однієї з наймасованіших російських атак 13 грудня в Одеській області були суттєво пошкоджені об'єкти розподілу та передачі електроенергії, тому стабілізаційні відключення за графіками в регіоні не діють.

КП "Водоканал" в групі Арцизької громади у Facebook 15 грудня повідомляло про те, що у зв'язку зі складною ситуацією воду тимчасово подаватимуть за графіками: з 06:00 до 12:00 вранці та з 18:00 до 22:00 ввечері. Також у місті розгорнуті "пункти незламності" та польові кухні.

Відео дня

Пресслужба ДТЕК станом на 11:00 17 грудня розповіла, що після масованого обстрілу в ніч на 13 грудня енергетики повернули світло майже 583 700 споживачам, зокрема 250 тисячам за попередню добу. За даними компанії, без електроенергії лишаються ще 32,9 тисячі родин.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні та потребують часу. Енергетики працюють без відпочинку, щоб стабілізувати ситуацію та повернути електрику в кожну родину", — повідомили в ДТЕК.

Відключення світла в Одеській області

Після однієї з наймасштабніших атак РФ на Одесу в ніч на 13 грудня в частині обласного центру зникло електро- та водопостачання й опалення.

Також 13 грудня міський голова Арциза Сергій Парпулянський повідомляв, що місто залишилося без світла на тиждень чи більше, а воду подаватимуть за графіками.

В Міністерстві енергетики України 15 грудня повідомляли, що протягом вихідних повернули електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області, проте понад 430 тисяч абонентів лишалися без світла.