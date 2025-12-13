Арциз залишився без світла на тиждень, в Одесі електрику даватимуть на годину: наслідки атаки ЗС РФ

Одеська область 13 грудня пережила чергову атаку ворога. Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури багато громад було повністю знеструмлено й ситуація в регіоні нормалізуватиметься не так швидко.

Одещина зазнала однієї з наймасованіших атак, в результаті чого об’єкти розподілу та передачі електроенергії отримали суттєві пошкодження. Стабілізаційні відключення на території Одеської області не діють, повідомили в компанії ДТЕК.

Також енергетики повідомили, що вже повернули світло у домівки для 40 000 родин.

Утім, у деяких районах Одеси світло буде відсутнє до вівторка 16 грудня. Тривають аварійні ремонтні роботи, повідомляють місцеві канали з посиланням на інформацію від енергетиків.

Своєю чергою директор центру енергетики Олександр Харченко в ефірі "Еспресо" попередив, що 4 чи 5 днів одеситів чекають дуже жорсткі графіки відключень.

Незабаром, у найближчі 16-18 годин, почнуть підключати споживачів, щоб у кожного була хоча б 1 година світла на добу, розповів він.

Ситуація зі світлом в Арцизі

Місто Арциз залишилося без електрики, а ремонтуватимуть мережі мінімум тиждень, повідомив міський голова Сергій Парпулянський.

Очікувати підключення найближчим часом і навіть в найближчий тиждень не варто, — констатував посадовець, посилаючись на дані енергетиків.

Він не виключає, що дещо кращою ситуація може бути для навколишніх сіл, а також для району військового містечка, але поки що прогноз незадовільний. Зокрема, воду у місті подаватимуть за погодинним графіком.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські окупанти здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу. У місті було пошкоджено адміністративні будівлі, об'єкти енергетики та промисловості, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.