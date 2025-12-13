Арциз остался без света на неделю, в Одессе электричество будут давать на час: последствия атаки ВС РФ

Одесская область 13 декабря пережила очередную атаку врага. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры многие общины были полностью обесточены и ситуация в регионе будет нормализоваться не так быстро.

Одесская область подверглась одной из самых массированных атак, в результате чего объекты распределения и передачи электроэнергии получили существенные повреждения. Стабилизационные отключения на территории Одесской области не действуют, сообщили в компании ДТЭК.

Объявление на сайте ДТЭК

Также энергетики сообщили, что уже вернули свет в дома для 40 000 семей.

Впрочем, в некоторых районах Одессы свет будет отсутствовать до вторника 16 декабря. Продолжаются аварийные ремонтные работы, сообщают местные каналы со ссылкой на информацию от энергетиков.

Информация от ДТЭК

В свою очередь директор центра энергетики Александр Харченко в эфире "Эспрессо" предупредил, что 4 или 5 дней одесситов ждут очень жесткие графики отключений.

Вскоре, в ближайшие 16-18 часов, начнут подключать потребителей, чтобы у каждого был хотя бы 1 час света в сутки, рассказал он.

Ситуация со светом в Арцизе

Город Арциз остался без электричества, а ремонтировать сети будут минимум неделю, сообщил городской голова Сергей Парпулянский.

Ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит, — констатировал чиновник, ссылаясь на данные энергетиков.

Он не исключает, что несколько лучшей ситуация может быть для окружающих сел, а также для района военного городка, но пока прогноз неудовлетворительный. В частности, воду в городе будут подавать по почасовому графику.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские оккупанты совершили одну из самых массовых атак на Одессу. В городе были повреждены административные здания, объекты энергетики и промышленности, известно по меньшей мере о четырех пострадавших.