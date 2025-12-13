Без світла, води та тепла: наслідки однієї з наймасштабніших атак РФ на Одесу (фото)

Вночі та вранці 13 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масштабного удару по Одеській області із застосування ракет та ударних безпілотників.

Фокус зібрав все, що наразі відомо про наслідки російської масованої атаки на Одещину.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зранку зазначив, що ЗС РФ здійснили одну з наймасованіших атак на Одеську область, в результаті чого в низці будівель спалахнули пожежі.

В Головному управлінні ДСНС України в Одеській області уточнили, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетики, житлові будинки, адмін будівля, складські приміщення, цивільні автомобілі, пожежне авто, а також цивільне судно в порту. Також відомо про чотирьох постраждалих. Для приборкання вогню в ДСНС залучили понад сотню людей.

ЗС РФ атакували Одесу

Як зазначає "Суспільне", внаслідок обстрілу частина Одеси залишилась без світла, води та тепла. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив на брифінгу, що станом на день комунальні служби ліквідували першочергові наслідки обстрілів.

За словами чиновника, наразі триває обстеження енергетичної інфраструктури, після чого стане зрозуміло, коли у місті відновлять постачання тепла, води та електроенергії. Медичні заклади області працюють у штатному режимі.

"В Одесі розгорнули 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово. Також у місті діють 16 бюветів, що подають воду за допомогою генераторів. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води, ще 32 планують розгорнути ввечері за потреби", — сказав Лисак.

В Одесі утворилися черги до бюветів

Заступник голови ДСНС України Віталій Миронюк розповів, що наразі рятувальники проводять стабілізаційні заходи. За його словами, до Одеської області також додатково залучаються резерви з інших областей на випадок ускладнення ситуації, зокрема для підвозу питної та технічної води.

"В ДСНС працюють Пункти незламності. Сьогодні з самого ранку сюди приходять мешканці — зарядити телефони, зігрітися, випити гарячого чаю. Загалом на Одещині на базах пожежних частин функціонує 45 таких пунктів. У кожному з них є світло, тепло, доступ до води та базових побутових зручностей. Це місце, де можна перепочити, перечекати відключення електроенергії або відновлення зв’язку. Ми відкриті для кожного, хто потребує підтримки в складний час", — повідомила пресслужба ДСНС.

Пункт незламності в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пункт незламності в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пункт незламності в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, масований обстріл ЗС РФ призвів до екстрених відключень світла в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях України.

Фокус також повідомляв, що Міністерство оборони РФ відзвітувало про результати обстрілу Україні, заявивши про ураження "усіх призначених об'єктів" за допомогою ракет та дронів.