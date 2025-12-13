"Цілі удару досягнуті": у РФ прокоментували нічний масований обстріл України

Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало про результати обстрілу території України у ніч на 13 грудня, внаслідок якого було пошкоджено низку цивільних об’єктів.

У РФ заявили про атаку на підприємства військово-промислового комплексу України та енергетичну інфраструктуру, що їх живить. Відповідний звіт був опублікований в Telegram-каналі Міноборони РФ.

Повідомляється, що ЗС РФ застосували для обстрілу України високоточну зброю наземного і морського базування, аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинжал" і безпілотні літальні апарати дальньої дії.

"Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені", — стверджують у Міноборони Росії.

Обстріл України: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 12 грудня Збройні сили РФ запустили по Україні:

465 ударних БПЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів, з них близько 270 дронів — "Шахеди"

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

5 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

16 крилатих ракет "Калібр".

Відео дня

В результаті атаки ЗС РФ було пошкоджено понад десяток цивільних обʼєктів по всій країні, є постраждалі. Основний удар був спрямований на українські енергетику інфраструктуру та Одеську область.

Важливо

Вибухи у Саратові та Енгельсі: дрони уразили НПЗ, російська влада заявляє про руйнування та жертви (відео)

Головне управління ДСНС України в Одеській області повідомило про чотирьох постраждалих внаслідок нічної атаки. За інформацією відомства, пошкоджено енергетичні об’єкти, житлові будинки, адмін будівля, складські приміщення, цивільні автомобілі та пожежне авто.

Нагадаємо, масована атака ЗС РФ призвела до екстрених відключень світла в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях України.

Фокус також повідомляв, що ЗС РФ атакували порт в Одесі, внаслідок чого загорілося цивільне судно, що належить турецькій компанії Cenk Roro.