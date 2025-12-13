Вибухи у Саратові та Енгельсі: дрони уразили НПЗ, російська влада заявляє про руйнування та жертв (відео)

Увечері 12 грудня та після опівночі Саратовську область Росії атакували безпілотники. У мережі повідомляють про удари по Саратовському нафтопереробному заводу.

Російська влада підтвердила наліт безпілотників на регіон: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив про щонайменше одного загиблого та руйнування об'єктів інфраструктури у Саратові. Про це пишуть російські медіа.

"У Саратові пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблий", — цитують росЗМІ заяву влади.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Саратові та Енгельсі пролунало щонайменше 10 вибухів на тлі атаки дронів та активно працювала російська ППО. Перед цим "Росавіація" запровадила план "Килим" в аеропортах Саратова та сусідньої Пензи.

Російські Telegram-канали з посиланням на дані очевидців розповіли, що станом на 02:15 годину атака на Саратовську область тривала. В одному з районів міста зафіксували пожежу після серії вибухів — на той час їх нарахували уже понад 20.

Росіяни також стверджують, що у небі над регіоном було збито близько десятка безпілотників.

Водночас моніторингові канали стверджують, що у Саратові під атакою дронів опинився місцевий НПЗ. Цю ж інформацію підтвердив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Ймовірно, йдеться про "Саратовський нафтопереробний завод", що належить компанії "Роснефть". Підприємство вважається одним із найстаріших заводів такого типу на території РФ. Обсяг перероблення нафти становив 4,8 млн тонн станом на 2023 рік, як йдеться у відкритих джерелах.

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російський Ярославль: після серії вибухів загорівся великий місцевий НПЗ.

Також у ніч на 12 грудня вибухи пролунали у російських Туапсе та Сочі, а у місті Тверь безпілотник врізався у житлову багатоповерхівку.