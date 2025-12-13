Взрывы в Саратове и Энгельсе: дроны поразили НПЗ, российские власти заявляют о разрушениях и жертвах (видео)

Вечером 12 декабря и после полуночи Саратовскую область России атаковали беспилотники. В сети сообщают об ударах по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Российские власти подтвердили налет беспилотников на регион: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о по меньшей мере одном погибшем и разрушении объектов инфраструктуры в Саратове. Об этом пишут российские медиа.

"В Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть погибший", — цитируют росСМИ заявление властей.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в Саратове и Энгельсе прозвучало не менее 10 взрывов на фоне атаки дронов и активно работала российская ПВО. Перед этим "Росавиация" ввела план "Ковер" в аэропортах Саратова и соседней Пензы.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на данные очевидцев рассказали, что по состоянию на 02:15 часов атака на Саратовскую область продолжалась. В одном из районов города зафиксировали пожар после серии взрывов — к тому времени их насчитали уже более 20.

Россияне также утверждают, что в небе над регионом было сбито около десятка беспилотников.

В то же время мониторинговые каналы утверждают, что в Саратове под атакой дронов оказался местный НПЗ. Эту же информацию подтвердил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Вероятно, речь идет о "Саратовском нефтеперерабатывающем заводе", принадлежащем компании "Роснефть". Предприятие считается одним из старейших заводов такого типа на территории РФ. Объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн по состоянию на 2023 год, как говорится в открытых источниках.

Напомним, в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский Ярославль: после серии взрывов загорелся крупный местный НПЗ.

Также в ночь на 12 декабря взрывы прогремели в российских Туапсе и Сочи, а в городе Тверь беспилотник врезался в жилую многоэтажку.