В Сочи и Туапсе взрывы, в Твери БпЛА влетел в многоэтажку: Россию атакуют дроны (видео)

В ночь на 12 декабря в Краснодарском крае России прогремели взрывы: регион оказался под атакой беспилотников. Местные жалуются на взрывы в крупных курортных городах, раздается сирена об угрозе. Также взрывы прогремели в других областях РФ.

В аэропорту города Сочи "Росавиация" ввела план "Ковер" из-за угрозы БпЛА. Об атаке сообщили местные Telegram-каналы.

Российские мониторинговые каналы предупреждали около 01:00 часов об угрозе беспилотников для Анапы, Сочи, Туапсе, Новороссийска и всех окружающих территорий. Вскоре в Сочи и Туапсе прогремела серия взрывов, сообщили российские медиа.

Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере 5 громких взрывов в Лазаревском районе города Сочи. Также серия взрывов прогремела в Туапсе, где действует крупный морской порт РФ.

"По словам местных, были видны вспышки в небе со стороны Черного моря. Воет сирена воздушной опасности", — пишут местные каналы.

Відео дня

В сети показали кадры с мест событий.

Также перед взрывами в Новороссийске Краснодарского края произошло частичное аварийное отключение электричества, сообщили россияне. Однако неизвестно, связано ли это с атакой дронов.

Официальной информации о последствиях атаки, пострадавших или разрушениях, на момент публикации не поступало.

В Твери дрон влетел в жилую многоэтажку

SHOT | в российской Твери дрон влетел в жилую многоэтажку

Также россияне сообщили, что в российской Твери беспилотник якобы врезался в жилую многоэтажку. Местные медиа отмечают, что прогремело около 5-6 взрывов в разных частях города, после чего начался пожар в здании: россияне утверждают, что БпЛА врезался в первые этажи дома.

По данным россиян, в Твери также поднялся пожар возле торгового центра в южной части города. Известно о повреждении по меньшей мере 4 квартир, о пострадавших данных не поступало.

Стоит отметить, что в ночь на 12 декабря дроны также двигались на Москву: мэр Сергей Собянин сообщил о сбитии беспилотника, державшего курс на столицу РФ, цитируют росСМИ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — отметил Собянин.

Напомним, 11 декабря Москву всю ночь атаковали беспилотники: россияне сообщили о сбивании десятков дронов, в местных аэропортах массово отменили рейсы.

Также 11 декабря беспилотники поразили крупное химическое предприятие в Новгородской области РФ.