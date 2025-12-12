У Сочі та Туапсе вибухи, у Твері БпЛА влетів у багатоповерхівку: Росію атакують дрони (відео)

У ніч на 12 грудня у Краснодарському краю Росії пролунали вибухи: регіон опинився під атакою безпілотників. Місцеві скаржаться на вибухи у великих курортних містах, лунає сирена про загрозу. Також вибухи пролунали в інших областях РФ.

В аеропорту міста Сочі "Росавіація" запровадила план "Килим" через загрозу БпЛА. Про атаку повідомили місцеві Telegram-канали.

Російські моніторингові канали попереджали близько 01:00 години про загрозу безпілотників для Анапи, Сочі, Туапсе, Новоросійська та усіх навколишніх територій. Невдовзі в Сочі та Туапсе прогриміла серія вибухів, повідомили російські медіа.

Очевидці розповіли, що чули щонайменше 5 гучних вибухів у Лазаревському районі міста Сочі. Також серія вибухів прогриміла у Туапсе, де діє великий морський порт РФ.

"За словами місцевих, було видно спалахи в небі з боку Чорного моря. Виє сирена повітряної небезпеки", — пишуть місцеві канали.

Відео дня

У мережі показали кадри з місць подій.

Також перед вибухами у Новоросійську Краснодарського краю відбулося часткове аварійне відключення електрики, повідомили росіяни. Однак невідомо, чи пов'язано це з атакою дронів.

Офіційної інформації про наслідки атаки, постраждалих чи руйнування, на момент публікації не надходило.

У Твері дрон влетів у житлову багатоповерхівку

Також росіяни повідомили, що у російській Твері безпілотник нібито врізався у житлову багатоповерхівку. Місцеві медіа зазначають, що прогриміло близько 5-6 вибухів у різних частинах міста, після чого почалася пожежа у будівлі: росіяни стверджують, що БпЛА врізався у перші поверхи будинку.

За даними росіян, у Твері також здійнялася пожежа біля торгового центру у південній частині міста. Відомо про пошкодження щонайменше 4 квартир, про постраждалих даних не надходило.

Варто зазначити, що у ніч на 12 грудня дрони також рухалися на Москву: мер Сергій Собянін повідомив про збиття безпілотника, що тримав курс на столицю РФ, цитують росЗМІ.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", — зазначив Собянін.

Нагадаємо, 11 грудня Москву всю ніч атакували безпілотники: росіяни повідомили про збиття десятків дронів, у місцевих аеропортах масово скасували рейси.

Також 11 грудня безпілотники уразили велике хімічне підприємство у Новгородській області РФ.