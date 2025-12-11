Росію всю ніч атакували дрони: у Новгородській області палає велике хімічне підприємство, — соцмережі (фото, відео)

У ніч на 11 грудня Росію масовано атакували безпілотники: окрім Москви та області, під ударом також опинився Великий Новгород. Там після обстрілу здійнялася масштабна пожежа на промисловому об'єкті.

Попередньо, безпілотники атакували хімічний завод ПАТ "Акрон". Про це повідомили моніторингові канали.

Російська протиповітряна оборона намагалася збити дрони, однак, як стверджують очевидці, трапилося щонайменше 5 "прильотів" по об'єкту. Місцеві Telegram-канали пишуть, що загалом у Великому Новгороді прогриміло щонайменше 6 вибухів близько 03:30 години, після чого в одному з районів міста помітили займання.

Моніторингові канали повідомляють, що пожежа у Великому Новгороді здійнялася на хімічному заводі ПАТ "Акрон". Відомо, що підприємство виробляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також промислові продукти.

Офіційного підтвердження удару по хімічному заводу на момент публікації не надходило. Місцева влада не коментувала атаку на Великий Новгород.

Атака дронів на Росію у ніч на 11 грудня: де ще лунали вибухи

Нічна атака безпілотників на Росію почалася з вибухів у Московській області. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття низки дронів, що рухалися курсом на російську столицю. "Росавіація" закрила столичні аеропорти, пролунала серія вибухів.

Також близько опівночі вибухи лунали у Тульській області. За даними місцевих каналів, щонайменше 5-7 вибухів прогриміло над Тулою.

Вибухи також лунали над російським Ярославлем. Місцеві медіа пишуть про 10 вибухів та активну роботу ППО у місті.

Нагадаємо, увечері 10 грудня у російських Бєлгороді та Воронежі пролунала серія вибухів на тлі ракетно-дронової атаки, після чого у містах почався частковий блекаут.

У ніч на 9 грудня вибухи лунали у російських Чебоксарах: під ударом міг опинитися завод, який випускає антени "Комета".