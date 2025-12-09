У Чебоксарах вночі чули вибухи: ціллю БпЛА міг стати завод, що випускає антени "Комета" (відео)

У ніч на 9 грудня Чебоксари (Чувашія, РФ) зазнали атаки безпілотних літальних апаратів, у результаті якої постраждали дев’ятеро людей, серед них одна дитина. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а влада міста повідомила про роботу екстрених служб у посиленому режимі та тимчасові обмеження руху на магістралях.

Як повідомляє російське медіа ASTRA, найбільше постраждав житловий будинок за адресою вулиця Яковлєва, 6, куди потрапили два безпілотники. За даними очевидців, у будинку загинули двоє людей, один із яких служив у поліції, а сам мешканець квартири, де сталося попадання дронів, отримав легкі травми, хоча його квартира частково зруйнована.

Також зазначається, що лише за 450 метрів від місця удару розташоване підприємство АТ "ВНДІР-Прогрес", яке виготовляє антени "Комета" для російської армії. Ці антени призначені для захисту безпілотних апаратів від українських систем радіоелектронної боротьби. Поруч із заводом знаходиться філія ПАТ "Чувашенерго".

Як повідомляє офіційне агентство ТАСС із посиланням на місцеву владу, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до дев’яти осіб.

За словами губернатора Чувашії Олега Николаєва: "Наші екстрені та спеціалізовані служби спрацювали максимально оперативно та професійно. Вогнище займання було локалізоване та повністю ліквідоване у найкоротші терміни, що дозволило запобігти його поширенню і уникнути більш серйозних наслідків".

Місцеві жителі також повідомляють, що в ніч на 9 грудня по місту було здійснено не менше семи атак дронів.

Також видання додає, що підприємство "ВНДІР-Прогрес" вже піддавалося атаці українських безпілотників у ніч на 26 листопада. Генштаб ЗСУ зазначав, що завод виробляє обладнання для безпілотників Shahed, ракет "Іскандер-М", "Калібр" та модулів УМПК, що робить його важливим об’єктом військової інфраструктури Росії.

Нагадаємо, що у ніч на 8 грудня у російських містах Енгельс і Саратов пролунали вибухи.

Також Фокус писав, що у ніч на 6 грудня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Рязань.