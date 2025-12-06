Дев'ятий раз за рік: дрони атакували Рязанський НПЗ, — соцмережі (відео)

У ніч на 6 грудня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Рязань.

Це вже дев'ята атака на Рязанський НПЗ у 2025 році, повідомило російське видання Astra.

"Згідно з аналізом ASTRA, постраждав Рязанський нафтопереробний завод. Від місця зйомки до осередку пожежі — від 500 до 800 метрів", — йдеться у підписі до оприлюднених відео з моментом атаки на завод.

Ураженою, за даними з соцмереж, може бути установка нафтопереробки гідроочищення — це промислова установка, яка перетворює прямі бензинові фракції (пентан-гексан) у високооктановий компонент бензину методом низькотемпературної ізомеризації.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що регіон атакували безпілотники, проте заявив, що усі їх нібито збила російська ППО.

"Засобами ППО над територією Рязанської області збито БПЛА. Падіння уламків сталося в декількох районах Рязані. Загоряння оперативно ліквідовано", — написав Малков.

Рязанський НПЗ входить до переліку найбільших НПЗ РФ та має проєктну потужність у понад 17 млн тонн нафти на рік Він виробляє бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне паливо ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Крім того, завод виробляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та залучений до забезпечення повітряно-космічних сил армії РФ.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Рязанському НПЗ.

Нагадаємо, 15 листопада в Рязані дрони вдарили по місцевому НПЗ.

У вересні Рязанський НПЗ у Росії також атакували безпілотники.