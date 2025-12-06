Девятый раз за год: дроны атаковали Рязанский НПЗ, — соцсети (видео)

В ночь на 6 декабря ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Рязань.

Это уже девятая атака на Рязанский НПЗ в 2025 году, сообщило российское издание Astra.

"Согласно анализу ASTRA, пострадал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. От места съемки до очага пожара — от 500 до 800 метров", — говорится в подписи к обнародованным видео с моментом атаки на завод.

Пораженной, по данным из соцсетей, может быть установка нефтепереработки гидроочистки — это промышленная установка, которая превращает прямые бензиновые фракции (пентан-гексан) в высокооктановый компонент бензина методом низкотемпературной изомеризации.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что регион атаковали беспилотники, однако заявил, что все их якобы сбила российская ПВО.

"Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировано", — написал Малков.

Рязанский НПЗ входит в перечень крупнейших НПЗ РФ и имеет проектную мощность более 17 млн тонн нефти в год Он производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Кроме того, завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и привлечен к обеспечению воздушно-космических сил армии РФ.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Рязанскому НПЗ.

Напомним, 15 ноября в Рязани дроны ударили по местному НПЗ.

В сентябре Рязанский НПЗ в России также атаковали беспилотники.