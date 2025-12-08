Вночі невідомі БпЛА атакували Енгельс: у місті пролунала серія вибухів, подробиці (відео)

У ніч на 8 грудня у російських містах Енгельс і Саратов пролунали вибухи. Зокрема, місцеві жителі стали свідками яскравих спалахів у небі, постраждалих серед населення наразі немає.

За інформацією телеграм-каналу SHOT, очевидці чули серію потужних вибухів у нічний час, загалом приблизно п’ять. Інформації про пошкодження будівель або постраждалих немає, проте у соцмережах поширюються відео, на яких видно яскраві спалахи та дим над містами. Один із місцевих жителів розповів, що небо над містом виглядало червоним, а повітря було затуманене через світло та дим.

Варто зауважити, що в Енгельсі розташовані нафтобаза та військовий аеродром.

Як пишуть місцеві ЗМІ, посилаючись на заяву губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, підрозділи ППО Міністерства оборони РФ відбили нічну атаку безпілотників у Тракторозаводському районі Волгограда. За його словами, на вулиці Лодигіна, у районі будинків №12 та №13, зафіксовано падіння уламків одного з апаратів. На місце події прибули пожежники, медичні бригади та представники адміністрації, були приведені в готовність тимчасові пункти розміщення. Попередньо постраждалих немає.

Додатково SHOT повідомляє, що невідомі БПЛА намагалися атакувати Тульську область. Жителі міст Новомосковськ та Алексин чули вибухи, а в деяких будинках тремтіли вікна. Хто стоїть за цими атаками, поки невідомо, але окремі джерела припускають українське походження апаратів. Інформації про руйнування або постраждалих не надходило, а системи ППО продовжують реагувати на загрози.

Нагадаємо, що у ніч на 7 грудня невідомі БпЛА завдали удару по місту Енгельс у Саратовській області, де розташований один з аеродромів для російських винищувачів та бомбардувальників. Місцеві жителі повідомляють, що під час атаки постраждала нафтобаза.

Також Фокус писав, що за день до цього, 6 грудня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Рязань.