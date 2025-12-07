Дрони вдарили по Енгельсу: місцева нафтобаза у вогні, — соцмережі (відео)

У ніч на 7 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Енгельс Саратовської області, де розташований один з аеродромів, з якого злітають російські винищувачі та бомбардувальники, що атакують Україну ракетами.

Місцеві мешканці стверджують, що БПЛА уразили місцеву нафтобазу, пише телеграм-канал "Exilenova+".

"Енгельс, Саратовська область, місцеві жителі повідомляють, що горить нафтобаза", — йдеться у підписі до відео, на якому зафіксований момент атаки безпілотника.

Перед цим губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу БПЛА для регіону.

"Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Бусаргін.

Проте після того, як дрони вдарили по Енгельсу, Бусаргін не робив нових заяв.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала атаки безпілотників по Саратовській області.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод.

5 грудня дрони атакували морський порт у Краснодарській області РФ.