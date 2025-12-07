Дроны ударили по Энгельсу: местная нефтебаза в огне, — соцсети (видео)

В ночь на 7 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Энгельс Саратовской области, где расположен один из аэродромов, с которого взлетают российские истребители и бомбардировщики, атакующие Украину ракетами.

Местные жители утверждают, что БПЛА поразили местную нефтебазу, пишет телеграм-канал "Exilenova+".

"Энгельс, Саратовская область, местные жители сообщают, что горит нефтебаза", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент атаки беспилотника.

Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе БПЛА для региона.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Бусаргин.

Однако после того, как дроны ударили по Энгельсу, Бусаргин не делал новых заявлений.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала атаки беспилотников по Саратовской области.

Напомним, в ночь на 6 декабря дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

5 декабря дроны атаковали морской порт в Краснодарской области РФ.