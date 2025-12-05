Дроны атаковали морской порт в Краснодарской области РФ: масштабный пожар охватил топливные резервуары (видео)

В ночь на 5 декабря дроны атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов.

Региональный оперативный штаб Краснодарской области подтвердил атаку беспилотников и возгорание на месте удара. Об этом сообщили российские СМИ.

Власти заявляют о повреждении портовой инфраструктуры в Темрюке в результате удара, однако пока не раскрывают, что именно горит. Сообщается, что на месте над ликвидацией возгорания работают 32 пожарных и 8 единиц спецтехники.

В сети показали кадры из Темрюка. На видео видно зарево в небе и масштабный огонь, охвативший место удара.

Медиа ASTRA рассказало со ссылкой на данные очевидцев, что в порту Темрюка горят топливные резервуары в результате атаки. Некоторые мониторинговые каналы пишут, что в Темрюке, предварительно, горит газовый терминал, однако официального подтверждения этих данных на момент публикации не поступало.

Российские Telegram-каналы пишут, что всего в районе Темрюка прогремело не менее 5 взрывов. Также о взрывах сообщали жители Славянского района Краснодарской области.

Информации о других последствиях атаки на Темрюк и данных о пострадавших на момент публикации не поступало.

Напомним, в ночь на 4 декабря дроны атаковали город Орел и Ставропольский край в России: в сети сообщили об ударе по крупному химзаводу.

Также 3 декабря дроны атаковали нефтебазу России под Тамбовом и Воронежем: на месте поднялся масштабный огонь.