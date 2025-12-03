Дроны атаковали нефтебазу РФ под Тамбовом и Воронежем: как выглядит "падение обломков" (видео)

В ночь на 3 декабря состоялась атака дронов на Российскую Федерацию и сигнал воздушной тревоги в Тамбове и Воронеже длился около шести часов. Местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Тамбовской области, а власти заявили, что произошло незначительное падение обломков.

В Тамбовской области после налета БпЛА начался пожар на местной нефтебазе, сообщили в местных пабликах. Кроме того, около 3 часов 3 декабря было громко в Воронеже. Губернаторы обоих российских регионов подтвердили атаку дронов на РФ, но, согласно заявлению Минобороны, заверили, что все устройства сбиты системой ПВО.

В сети опубликовали кадры возгорания с нефтебазы в Тамбовской области. На записи — яркий пожар и голоса россиян, которые удивляются инциденту. Между тем губернатор заявил, что произошло падение обломков дронов, а на месте инцидента работают пожарные. При этом мониторинговом канале "Радар Тамбов" написали, что воздушную тревогу в регионе объявили около 23 часов 2 декабря и отменили в 5:45. В этом же канале уточнили, что 30 дронов мимо Тамбова направлялись в сторону Орловской, Липецкой, Воронежской, Волгоградской, Саратовской областей дальше вглубь РФ.

В Воронеже громкие звуки слышали около 0:50, заявили в местном паблике. Утром губернатор Воронежской области сообщил, что над регионом обезвредили четыре БпЛА. Последствия налета — "незначительное повреждение" резервуаров с горючим из-за падения обломков БпЛА, заверил российский чиновник. По его словам, пожар не начался и нет раненых.

Атака дронов на РФ — детали событий 3 декабря

Минобороны РФ утром 3 декабря отчиталось об атаке дронов. Выяснилось, что на россиян летела стая из 102 БпЛА, из них четыре обезвредили над Воронежем, остальные — над другими регионами, а о Тамбове не вспомнили.

Об особенностях попадания сообщили в Telegram-канале росСМИ Astra. Уточняется, что под ударом в Тамбовской области — Никифоровская нефтебаза АО "Тамбовнефтепродукт" в селе Дмитриевка. Возможные координаты точки попадания опубликовали в канале Exilnova — 52.889045, 40.769693.

Атака дронов на РФ — где заметили БпЛА в Тамбовской и Воронежской областях 3 декабря Фото: Google Maps

Между тем вечером 2 декабря в канале DronBomber опубликовали ориентировочную карту полета дронов, которые стартовали в направлении РФ. Видим, что подавляющее большинство двигалось на Белгородскую область в сторону Саратова, а часть — через Курск в сторону Тамбова.

Атака дронов на РФ — траектория налета БпЛА 3 декабря Фото: DroneBomber / Telegram

Отметим, 2 декабря Фокус рассказал об итогах атак дронов на РФ в 2025 году. Как установили аналитики разведывательного сообщества InformNapalm, в течение 11 месяцев состоялось 140 атак на различные объекты нефтяной отрасли РФ. Выяснилось, что количество ударов больше, чем в течение 2022-24 годов вместе взятых.

