Ночью неизвестные БпЛА атаковали Энгельс: в городе прогремела серия взрывов, подробности (видео)

В ночь на 8 декабря в российских городах Энгельс и Саратов прогремели взрывы. В частности, местные жители стали свидетелями ярких вспышек в небе, пострадавших среди населения пока нет.

По информации телеграмм-канала SHOT, очевидцы слышали серию мощных взрывов в ночное время, всего около пяти. Информации о повреждении зданий или пострадавших нет, однако в соцсетях распространяются видео, на которых видны яркие вспышки и дым над городами. Один из местных жителей рассказал, что небо над городом выглядело красным, а воздух был затуманен из-за света и дыма.

Стоит заметить, что в Энгельсе расположены нефтебаза и военный аэродром.

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, подразделения ПВО Министерства обороны РФ отбили ночную атаку беспилотников в Тракторозаводском районе Волгограда. По его словам, на улице Лодыгина, в районе домов №12 и №13, зафиксировано падение обломков одного из аппаратов. На место происшествия прибыли пожарные, медицинские бригады и представители администрации, были приведены в готовность временные пункты размещения. Предварительно пострадавших нет.

Дополнительно SHOT сообщает, что неизвестные БПЛА пытались атаковать Тульскую область. Жители городов Новомосковск и Алексин слышали взрывы, а в некоторых домах дрожали окна. Кто стоит за этими атаками, пока неизвестно, но отдельные источники предполагают украинское происхождение аппаратов. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, а системы ПВО продолжают реагировать на угрозы.

Напомним, что в ночь на 7 декабря неизвестные БПЛА нанесли удар по городу Энгельс в Саратовской области, где расположен один из аэродромов для российских истребителей и бомбардировщиков. Местные жители сообщают, что во время атаки пострадала нефтебаза.

Также Фокус писал, что за день до этого, 6 декабря, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Рязань.