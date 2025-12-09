В Чебоксарах ночью слышали взрывы: целью БпЛА мог стать завод, выпускающий антенны "Комета" (видео)

В ночь на 9 декабря Чебоксары (Чувашия, РФ) подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали девять человек, среди них один ребенок. Поврежден многоэтажный жилой дом, а власти города сообщили о работе экстренных служб в усиленном режиме и временных ограничениях движения на магистралях.

Как сообщает российское медиа ASTRA, больше всего пострадал жилой дом по адресу улица Яковлева, 6, куда попали два беспилотника. По данным очевидцев, в доме погибли два человека, один из которых служил в полиции, а сам житель квартиры, где произошло попадание дронов, получил легкие травмы, хотя его квартира частично разрушена.

Также отмечается, что всего в 450 метрах от места удара расположено предприятие АО "ВНИИР-Прогресс", которое производит антенны "Комета" для российской армии. Эти антенны предназначены для защиты беспилотных аппаратов от украинских систем радиоэлектронной борьбы. Рядом с заводом находится филиал ПАО "Чувашэнерго".

Как сообщает официальное агентство ТАСС со ссылкой на местные власти, количество пострадавших в результате атаки возросло до девяти человек.

По словам губернатора Чувашии Олега Николаева: "Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально. Очаг возгорания был локализован и полностью ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило предотвратить его распространение и избежать более серьезных последствий".

Местные жители также сообщают, что в ночь на 9 декабря по городу было совершено не менее семи атак дронов.

Также издание добавляет, что предприятие "ВНИИР-Прогресс" уже подвергалось атаке украинских беспилотников в ночь на 26 ноября. Генштаб ВСУ отмечал, что завод производит оборудование для беспилотников Shahed, ракет "Искандер-М", "Калибр" и модулей УМПК, что делает его важным объектом военной инфраструктуры России.

