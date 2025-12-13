"Цели удара достигнуты": в РФ прокомментировали ночной массированный обстрел Украины

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о результатах обстрела территории Украины в ночь на 13 декабря, в результате которого был поврежден ряд гражданских объектов.

В РФ заявили об атаке на предприятия военно-промышленного комплекса Украины и питающую их энергетическую инфраструктуру. Соответствующий отчет был опубликован в Telegram-канале Минобороны РФ.

Сообщается, что ВС РФ применили для обстрела Украины высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", — утверждают в Минобороны России.

Обстрел Украины: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 12 декабря Вооруженные силы РФ запустили по Украине:

465 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов, из них около 270 дронов — "Шахеды"

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

5 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

5 крылатых ракет "Искандер-К";

16 крылатых ракет "Калибр".

Відео дня

В результате атаки ВС РФ было повреждено более десятка гражданских объектов по всей стране, есть пострадавшие. Основной удар был направлен на украинскую энергетику, инфраструктуру и Одесскую область.

Важно

Взрывы в Саратове и Энгельсе: дроны поразили НПЗ, российские власти заявляют о разрушениях и жертвах (видео)

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщило о четырех пострадавших в результате ночной атаки. По информации ведомства, повреждены энергетические объекты, жилые дома, админ здание, складские помещения, гражданские автомобили и пожарное авто.

Напомним, массированная атака ВС РФ привела к экстренным отключениям света в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Фокус также сообщал, что ВС РФ атаковали порт в Одессе, в результате чего загорелось гражданское судно, принадлежащее турецкой компании Cenk Roro.