Более миллиона абонентов остались без света: какие регионы пострадали от атаки РФ

В ночь на 13 декабря Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине за время полномасштабной войны, применив 30 ракет различных типов и 465 ударных беспилотников.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей, однако попадания привели к серьезным разрушениям, прежде всего в Одессе и области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 18:00 12 декабря Вооруженные силы РФ выпустили:

465 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов, из них около 270 дронов — "Шахеды"

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

5 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

5 крылатых ракет "Искандер-К";

16 крылатых ракет "Калибр".

Все пуски были осуществлены с территорий РФ и временно оккупированного Крыма, а также с акваторий Черного и Каспийского морей.

К отражению атаки были привлечены авиация, ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы. По предварительным данным, уничтожено 430 воздушных целей, в том числе:

417 дронов;

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

9 крылатых ракет "Калибр".

При этом 8 ракет достигли целей, еще 6 ракет не долетели, места их падения уточняются. Также зафиксированы попадания 33 БПЛА в 18 локациях, в трех местах упали обломки сбитых дронов.

Последствия атаки ВС РФ

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после ночной атаки более 1 миллиона абонентов в Украине остались без электроснабжения, известно как минимум о пяти раненых. По его словам, из-за угрозы повторных ударов спасатели в ряде регионов были вынуждены временно прекратить тушение пожаров.

"Для безопасности персонала мы используем дистанционное тушение — роботизированное оборудование и генераторы пенопласта", — сказал Клименко.

Удары по Одесской области

Атака россиян стала самой массированной за всю войну для Одессы и области. В городе введены масштабные аварийные отключения электроэнергии, что привело к остановке трамваев и троллейбусов, а также серьезным перебоям с теплоснабжением и водоснабжением. В ДТЭК уже опубликовали графики отключений для Одесской области: электричество в регионе будут выключать от двух до четырех раз в сутки.

Повреждения в Днепре и области

Под ударами также находились и другие регионы Украины. В Днепропетровской области повреждены линии электропередач и гражданская инфраструктура. Из-за этого света может не быть по несколько часов в сутки, о чем сообщили в ДТЭК.

Обстрел Херсона и Николаева

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обесточивании части области, включая Херсон. Власти также уточнили, что в городе также зафиксированы перебои с водоснабжением, троллейбусы не вышли на маршруты.

В Николаевской области, по словам главы ОВА Виталия Кима, без света остаются населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

Ранее мы подробно писали о последствиях российского удара по Одессе и области. По информации ГСЧС, были повреждены энергетические объекты, жилые дома, административное здание, складские помещения, а также гражданские автомобили и пожарная машина.