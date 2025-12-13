Понад мільйон абонентів залишилися без світла: які регіони постраждали від атаки РФ

У ніч на 13 грудня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні за час повномасштабної війни, застосувавши 30 ракет різних типів і 465 ударних безпілотників.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, однак влучання призвели до серйозних руйнувань, передусім в Одесі та області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 12 грудня Збройні сили РФ випустили:

465 ударних БПЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів, з них близько 270 дронів — "Шахеди"

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

5 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

16 крилатих ракет "Калібр".

Усі пуски були здійснені з територій РФ і тимчасово окупованого Криму, а також з акваторій Чорного і Каспійського морів.

До відбиття атаки було залучено авіацію, ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. За попередніми даними, знищено 430 повітряних цілей, зокрема:

417 дронів;

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

9 крилатих ракет "Калібр".

При цьому 8 ракет досягли цілей, ще 6 ракет не долетіли, місця їхнього падіння уточнюються. Також зафіксовано влучання 33 БПЛА у 18 локаціях, у трьох місцях упали уламки збитих дронів.

Наслідки атаки ЗС РФ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після нічної атаки понад 1 мільйон абонентів в Україні залишилися без електропостачання, відомо щонайменше про п'ятьох поранених. За його словами, через загрозу повторних ударів рятувальники в низці регіонів були змушені тимчасово припинити гасіння пожеж.

"Для безпеки персоналу ми використовуємо дистанційне гасіння — роботизоване обладнання та генератори пінопласту", — сказав Клименко.

Удари по Одеській області

Атака росіян стала наймасованішою за всю війну для Одеси та області. У місті запроваджено масштабні аварійні відключення електроенергії, що призвело до зупинки трамваїв і тролейбусів, а також до серйозних перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням. У ДТЕК уже опублікували графіки відключень для Одеської області: електрику в регіоні вимикатимуть від двох до чотирьох разів на добу.

Пошкодження в Дніпрі та області

Під ударами також перебували й інші регіони України. У Дніпропетровській області пошкоджено лінії електропередач і цивільну інфраструктуру. Через це світла може не бути по кілька годин на добу, про що повідомили в ДТЕК.

Обстріл Херсона та Миколаєва

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про знеструмлення частини області, включно з Херсоном. Влада також уточнила, що в місті також зафіксовано перебої з водопостачанням, тролейбуси не вийшли на маршрути.

У Миколаївській області, за словами голови ОВА Віталія Кіма, без світла залишаються населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

Раніше ми детально писали про наслідки російського удару по Одесі та області. За інформацією ДСНС, було пошкоджено енергетичні об'єкти, житлові будинки, адміністративну будівлю, складські приміщення, а також цивільні автомобілі та пожежну машину.