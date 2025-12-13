Массированная атака РФ: враг применил 30 ракет и 450 дронов, – Зеленский (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный ночной обстрел Одессы и области, подчеркнув, что основной удар Россия вновь нанесла по энергетической инфраструктуре и югу страны.

По словам главы государства, в результате атаки два человека получили ранения в Одесской области, а по всей стране повреждены более десяти гражданских объектов. Тысячи украинских семей остались без электроснабжения после ударов по энергетике сразу в нескольких регионах.

Пожар на объекте в Одессе Ликвидация пожара в Одесской области Ликвидация пожара в Одесской области Сорудник ГСЧС Одесской области Фото: ГСЧС Пожар в Черниговской области Разрушения в Одессе Сотрудник ГСЧС Черниговской области Разрушения в Днепропетровской области

"Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепровщине и Черкасской области", — написал Зеленский в соцсетях.

Всего, по данным президента, Вооруженные силы РФ применили более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов. После обстрелов сотрудники чрезвычайных служб уже ведут восстановительные работы.

Відео дня

"Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию. Спасибо всем нашим людям, кто привлечен к восстановлению", — отметил он.

Президент подчеркнул, что нынешние атаки России свидетельствуют о ее нежелании завершить войну и подтверждают террористический характер действий Кремля. В этом контексте Зеленский вновь призвал международных партнеров усилить поддержку Украины, в первую очередь в сфере безопасности.

"Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию. Чтобы все наши дипломатические усилия принесли результаты, нужно давить на агрессора, чтобы они завершили войну, которую начали", — подытожил украинский лидер.

Напомним, в ночь на 13 декабря Вооруженные силы РФ совершили одну из самых массовых атак на Одессу. В результате комбинированного удара с применением ракет и беспилотников вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры.