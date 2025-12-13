Масована атака РФ: ворог застосував 30 ракет і 450 дронів, — Зеленський (фото)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований нічний обстріл Одеси та області, наголосивши, що основний удар Росія знову завдала по енергетичній інфраструктурі та півдню країни.

За словами глави держави, внаслідок атаки двоє людей дістали поранення в Одеській області, а по всій країні пошкоджено понад десять цивільних об'єктів. Тисячі українських сімей залишилися без електропостачання після ударів по енергетиці одразу в кількох регіонах.

Пожежа на об'єкті в Одесі

"Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині", — написав Зеленський у соцмережах.

Загалом, за даними президента, Збройні сили РФ застосували понад 450 ударних дронів і близько 30 ракет різних типів. Після обстрілів співробітники надзвичайних служб уже ведуть відновлювальні роботи.

"Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію. Дякую всім нашим людям, хто залучений до відновлення", — зазначив він.

Президент наголосив, що нинішні атаки Росії свідчать про її небажання завершити війну та підтверджують терористичний характер дій Кремля. У цьому контексті Зеленський знову закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, насамперед у безпековій сфері.

"Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали", — підсумував український лідер.

Нагадаємо, в ніч на 13 грудня Збройні сили РФ здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу. Унаслідок комбінованого удару із застосуванням ракет і безпілотників спалахнули пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.