Графіки не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла через атаку ЗС РФ

У ніч на 13 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях України, що призвело до знеструмлень у низці населених пунктів.

Станом на ранок екстрені відключення світла спостерігаються в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів – графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють. У решті регіонів України наразі застосовуються графіки погодинних відключень", — наголосили у Міненерго.

Як зазначають у відомстві, на Півдні країни розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація.

Разом з тим у всіх областях України продовжують діяти графіки відключення світла. З ними можна ознайомитися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Нагадаємо, в ніч на 13 грудня ЗС РФ здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу, пошкодивши енергетичну інфраструктуру.

Фокус також повідомляв, що нардеп Олег Семінський назвав поточний опалювальний сезон в Україні найважчим через атаки на енергетику.