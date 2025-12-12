Ракетний удар по Одесі: палає турецьке судно, — ЗМІ (фото, відео)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Під атакою був одеський порт.

На місці удару горить судно, ймовірно, воно може бути турецьким. Про це повідомляє видання "Думская".

У мережі також публікують кадри з місця пожежі. На відео видно чималу пожежу в кормовій частині судна.

На борту судна зазначено назву компанії Cenk Roro — турецька компанія, яка переважно займається перевезенням транспортних засобів.

У мережі повідомляли, що з 8 жовтня 2025-го року Cenk Shipping RoRo Taşımacılık A.Ş.починає здійснювати рейси між Карасу, Туреччина, та портами Одеси.

Telegram-канал Mash стверджує, що судно може бути "одним з об'єктів тіньової енергетики України".

Нібито спочатку на судні пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа. На борту, за даними каналу, — дизельні, бензинові та газові генератори, які були призначені для Румунії.

"Попередньо, їх використовували для генерації та доставку електроенергії до найближчих з портом районів", — стверджує Telegram-канал.

Перемовини Путіна та Ердогана

Сьогодні в Ашхабаді відбулися перемовини президента РФ Володимира Путіна з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Вони обговорили мирне питання, а також спроби європейців використати російські заморожені активи.

2 грудня Путін заявив, що якщо Україна продовжить атакувати кораблі РФ у Чорному морі, то Росія нібито розгляне заходи проти країн, які допомагають Україні.

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали близько 15:30. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару.

2 грудня Туреччина заявила про атаку на танкер Midvolga у Чорному морі, який перевозив нафту РФ.