Блекаут в Одеській області: понад 430 тисяч абонентів лишаються без світла, деталі

Після однієї з наймасованіших російських атак на вихідних в Одеській області понад 430 тисяч споживачів лишаються без електропостачання. В місті стоять автоцистерни з водою для населення.

Про ситуацію зі світлом після обстрілів в Одесі повідомили вранці 15 грудня в Міністерстві енергетики України. У відомстві розповіли, що ворог атакував об'єкти розподілу на передачі електроенергії на Одещині, зокрема підстанції НЕК "Укренерго", а також інфраструктуру інших регіонів.

"Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів", — розповіли в Міненерго.

У Миколаївській області повернули світло понад 345 тисячам абонентів.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер своєю чергою розповів, що станом на 11:10 в Одесі та області були заживлені майже всі об'єкти критичної інфраструктури. За попередню добу електроенергію повернули для майже 85 тисяч родин, однак через складність руйнувань в окремих районах ремонт потребує більше часу. Кіпер закликав мешканців Одещини після повернення електропостачання в оселю вмикати електроприлади поступово, щоб не перевантажувати мережі.

В Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області зазначили, що в усіх районах міста стоять автоцистерни, де одесити можуть набрати воду. На допомогу приїхали рятувальники з різних регіонів України.

ДСНС організували підвезення води одеситам під час перебоїв із водопостачанням Фото: ДСНС

Обстріли Одеси

Після нічного російського удару 12 грудня постраждала підстанція в Одеській області, без електропостачання лишилися 84 тисячі абонентів. В ДТЕК повідомляли, що деяким жителям Одеси повернуть світло лише за кілька днів.

Вночі та вранці 13 грудня росіяни знову завдали масованого удару по Одеській області та пошкодили об'єкти енергетики, без світла, води та тепла лишилася частина обласного центру.

Видання ВВС 14 грудня писало про те, як Одеса переживає відсутність світла, водопостачання й опалення. В місті розгорнуто близько 400 пунктів незламності, влада організувала підвезення населенню питної та технічної води.