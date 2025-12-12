Ситуація критична: деяким жителям Одеси повернуть світло тільки через кілька днів (фото)

Після нічного удару ЗС РФ по підстанції в Одеській області без електропостачання залишаються 84 тисячі абонентів. Ремонтним роботам сильно заважають повітряні тривоги.

Ворог завдав значних руйнувань обладнанню, і наразі енергетики продовжують ремонт в Одеському, Приморському та Пересипському районах, щоб повернути світло до будинків і квартир одеситів, повідомили в регіональному відділенні ДТЕК. Ситуацію з ремонтами ускладнює повітряна тривога, яка звучить майже безперервно протягом дня.

У коментарях на сторінці ДТЕК Одеські електромережі абоненти пишуть про те, що світла немає цілодобово.

"Чому підключили будинки поруч, а наш має 4 доби чекати? Можливо, необхідно давати світло всім по черзі хоча б по 6-8 годин на день, особливо будинкам, де вся життєдіяльність залежить від електроенергії?", "Можна якось пост написати з вулицями, де й коли буде світло? Де аварійні роботи сьогодні закінчаться, де не сьогодні, щоб розуміти, як діяти. Вдома електроплити, маленькі діти, яких потрібно годувати та інше... А світла немає з 22:30. Додзвониться — ще той квест", "Світла немає з 22:30 11 грудня і донині! Заявки відхиляються як "не підтверджена проблема"!" — скаржаться одесити.

У ніч на 12 грудня в Одесі та області прогриміла серія вибухів: росіяни атакували регіон "Шахедами". Після серії вибухів у місті почалися перебої з електропостачанням. ЗС РФ цілилися в енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі. Це вже 20-та підстанція у 2025 році, яка зазнала значних пошкоджень через ворожі обстріли.

Також під атакою перебував об'єкт іншої енергокомпанії.

Після дозволу від військових і рятувальників ремонтні бригади приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Енергетики розбирають завали, оцінюють масштаби руйнувань, працюють над створенням тимчасових ремонтних схем.

