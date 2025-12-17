Блэкаут в Арцизе Одесской области: город остался без света до 26 декабря, — ДТЭК

В городе Арциз Одесской области отсутствует электроэнергия из-за массированного российского обстрела 13 декабря. Аварийные ремонтные работы могут продлиться до 26 декабря.

Информацию об аварийных отключениях света в Одесской области, в частности в городе Арциз, можно найти на сайте ДТЭК. Если ввести адреса конкретных домов, появляется сообщение об отсутствии электроэнергии в связи с аварийными ремонтными работами, которые продлятся ориентировочно до 12:00 26 декабря.

На сайте также опубликовано объявление о том, что после одной из самых массированных российских атак 13 декабря в Одесской области были существенно повреждены объекты распределения и передачи электроэнергии, поэтому стабилизационные отключения по графикам в регионе не действуют.

КП "Водоканал" в группе Арцизской громады в Facebook 15 декабря сообщало о том, что в связи со сложной ситуацией воду временно будут подавать по графикам: с 06:00 до 12:00 утром и с 18:00 до 22:00 вечером. Также в городе развернуты "пункты несокрушимости" и полевые кухни.

Пресс-служба ДТЭК по состоянию на 11:00 17 декабря рассказала, что после массированного обстрела в ночь на 13 декабря энергетики вернули свет почти 583 700 потребителям, в том числе 250 тысячам за предыдущие сутки. По данным компании, без электроэнергии остаются еще 32,9 тысячи семей.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но они сложные и требуют времени. Энергетики работают без отдыха, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электричество в каждую семью", — сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

После одной из самых масштабных атак РФ на Одессу в ночь на 13 декабря в части областного центра исчезло электро- и водоснабжение и отопление.

Также 13 декабря городской голова Арциза Сергей Парпулянский сообщал, что город остался без света на неделю или больше, а воду будут подавать по графикам.

В Министерстве энергетики Украины 15 декабря сообщали, что в течение выходных вернули электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области, однако более 430 тысяч абонентов оставались без света.