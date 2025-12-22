Обстрелы Одессы и пожар в морском порту: что происходит в южной области (видео)

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Одессе и Одесской области и подожгли груз подсолнечного масла и муки в порту "Южный". Согласно данным военной администрации, с октября по декабрь россияне 11 раз поразили энергетические объекты. Как пострадали мосты, подстанции и порты Одесской области из-за ударов РФ?

В результате российского обстрела с 21 на 22 декабря в Одесской области загорелись склады с удобрениями и сельскохозяйственной продукцией, сообщила утром пресс-служба ГСЧС Украины. Россияне пытаются разрушить морскую логистику Украины и транспортную инфраструктуру, которая соединяет областной центр с Измаилом, Рени и Белгород-Днестровским. Фокус собрал информацию о ситуации в южной области, которая третий месяц подряд страдает от ударов ВС РФ.

Обстрел Одессы — что произошло 22 декабря

Как сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы, Одесскую область атаковали дроны-камикадзе "Шахед" — о первых угрозах стало известно около 23 часов 21 декабря, затем — в течение ночи 22 декабря. Командование предупредило об угрозах для населенного пункта Затока, через два-три часа — на Тарабунары, Белгород-Днестровский. Кроме того, в 3:46 предупредили об атаке баллистики с южного направления: направление удара и последствия работы ПВО не уточнялись.

Утром 22 декабря вице-премьер Алексей Кулеба сообщил, что целями последнего удара РФ был порт (морская логистика) и также энергетика. Россияне ударили по инфраструктуре порта "Южный" и в результате загорелось 30 резервуаров с мукой и подсолнечным маслом, говорится в заметке чиновника. Кроме того, из-за удара по объекту энергетики без света осталось 120 тыс. абонентов, но воду и тепло люди получают, написал Кулеба.

Удары по Одессе — какие объекты обстреливают россияне

Поражение мостов в Затоке и Маяках

19 декабря Фокус писал об ударах ВС РФ по транспортной инфраструктуре в западной части Одесской области. Россияне взорвали мост возле населенного пункта Маяки, через который проходит трасса М-15 Одесса-Рени. В сети опубликовали кадры попадания: дрон-камикадзе "Шахед" ударил по полотну моста. Впоследствии стало известно, что мост перекрыли, а когда отремонтируют, не сообщили, поскольку есть угроза повторных ударов ВС РФ.

Перед этим, 14 декабря, россияне попали по мосту возле населенного пункта Затока. Мост соединял Одессу и Белгород-Днестровский по трассе Р-70. Украинский волонтер Сергей Стерненко заявил, что западные части Одесской области отрезаны от остальной Украины, поскольку после разрушения двух мостов не осталось сухопутных путей. Впрочем, есть трасса, которая следует через Молдову, но ей угрожает пророссийский анклав в Приднестровье, в котором, согласно данным ГУР МОУ, активизировались агенты РФ.

Обстрел Одессы — пострадавшие мосты в Маяках и Затоке Фото: Скриншот

Атаки на энергетические объекты в Одесской области

Глава Одесской ОГА Олег Кипер 22 декабря заявил, что россияне четвертый год подряд целенаправленно разрушают объекты энергетики в Одесской области. Среди прочего, последние мощные атаки произошли в период с 12 по 17 декабря: в регионе объявили режим чрезвычайного положения, поскольку жители Одесской области трое суток были без электроснабжения.

Обстрел Одессы — объект энергетики, который россияне разрушили во время обстрела Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

О темпах российских ударов по энергетике региона говорит серия сообщений в Telegram-канале Кипера. В частности, в декабре чиновник информировал о пяти повреждениях энергетической инфраструктуры (2, 4, 12, 13, 14 декабря), в ноябре — четыре раза, в октябре — дважды.

Отметим, 14 декабря стало известно о последствиях очередного удара РФ по Одессе, который произошел 14 декабря. Россияне оставили людей без света, воды и тепла. Среди пострадавших населенных пунктов — Арциз в Болградском районе, расположенном в регионе, который "отрезали" разрушением мостов.

Напоминаем, 21 декабря полиция сообщила о возобновлении движения по трассе Одесса-Рени: каким образом должны двигаться автомобили, чтобы обойти мосты в Маяках и Затоке.