Вторые сутки испытаний: как Одесса переживает отсутствие света, воды и тепла (фото, видео)

Одесса осталась без света, воды и тепла после масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры. Вторые сутки люди живут в сложных условиях.

Масштабная атака на энергетический сектор Одесской области началась в пятницу вечером и фактически не прекращается и в воскресенье, поскольку ударные дроны продолжают лететь на город и область, пишет ВВС.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что этой ночью ВС РФ традиционно били по объектам энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

"Информация о пострадавших не поступала. На местах работают все соответствующие службы. Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах", – говорится в его сообщении.

На сегодня самой тяжелой остается ситуация в Арцизе, где, по словам специалистов, на возобновление подачи электроэнергии может уйти не одна неделя. Мэр Сергей Парпуланский сообщил, что энергетики возобновили электроснабжение в большинстве населенных пунктов Арцизской общины, однако в самом Арцизе из-за критических повреждений сроки возвращения света пока неизвестны.

С понедельника в городе планируют обустроить пункты для приготовления пищи, поскольку Арциз не газифицирован.

Одесситы высказались об обстрелах города

Одесса без удобств: как переживают отсутствие воды и света местные жители

После того, как в городе пропали свет и вода, для одесситов организовали подвоз питьевой и технической воды, указав все адреса на сайте мэрии, также работают 16 бюветов.

Силами властей и местных бизнесов развернуты около 400 пунктов несокрушимости, а также предусмотрены дополнительные места для мам с детьми, где можно разогреть пищу для малышей, переодеть детей и отдохнуть. Полиция усилила патрулирование улиц во время блэкаутов.

В Одессе работают 16 бюветов

Очереди за водой у бюветов в Одессе

Как пишет журналистка и общественный деятель Зоя Казанжи, в городе понемногу возобновляют электроснабжение, но до ощутимых результатов еще довольно далеко.

"В Одессе организуют горячую пищу для нуждающихся. Food Train базируется на ж/д вокзале. Возобновляют электроэнергию в портах Одессы и области. Сложная ситуация в медицинских учреждениях. Не все, к сожалению, могут полноценно функционировать. Полиция еще позапрошлой ночью объявила общий сбор, на улицы города выведен практически весь личный состав. Полицейские патрули заботятся о правопорядке", – констатирует она.

Автор рассказывает о том, что в городе работают только те светофоры, что на аккумуляторах, но как надолго их хватит, неизвестно. Также ощущаются проблемы в работе мобильной связи, поскольку имеющихся генераторов и аккумуляторов на вышках явно недостаточно.

Вместе с тем Казанжи подчеркивает силу и стойкость земляков:

"И об одесситах. Люди стойкие. Я читаю паблики, чат, разговариваю и вижу, что никто не опускает руки. Все делают то, что в силах, чтобы стало легче не только себе, но и рядом. Нет тотального уныния. Если российские и пророссийские пропагандисты надеются, что тот террор, который устроила нам их недострана, побуждает людей выходить на улицы и взывать о "мире любой ценой", то они очень ошибаются. Большинство понимает, кто главный враг и понимает, что только уничтожение врага позволит нам всем выдохнуть".

Борис Барский поддерживает одесситов коньяком

Лайфхаки от одесситов

Местная жительница Елена в комментарии ВВС рассказала, что в воскресенье в ее доме было центральное отопление, но батареи едва нагреваются. В ее квартире нет света уже сутки. Его обещают вернуть 16 декабря.

"Электричества нет, но сегодня начали частично подавать воду, и это уже отлично. Вчера ни интернет, ни мобильная связь не работали. Сегодня лучше", — делится девушка.

По ее словам, у нее дома есть зарядная станция, которую она использует для зарядки наиболее важных устройств, а многие одесситы запаслись генераторами, питьевой и технической водой.

В соцсетях пишут, что люди ходят заряжать гаджеты в торговые центры, и даже делятся, как наверняка найти место для зарядки. Достаточно взять тройник, рассказала одна из местных жительниц. Там же можно даже посушить волосы. Также есть видео, где горожане показывают лайфхаки, как приготовить еду и сделать теплее в квартирах. Например, некоторые греют на газовых плитах кирпичи, которые потом держат тепло и обогревают помещение.

Многие признаются, что испытывают неудобства, но радуются, что на улице нет сильных морозов, и это позволяет легче переносить лишения.

Одесса без электричества: что говорят в мэрии

Мэрия Одессы сообщила, что за минувшие сутки энергетики частично возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры города.

"Работы продолжаются круглосуточно с учетом ситуации безопасности, чтобы как можно быстрее восстановить тепло и воду в каждом доме", – заявил Сергей Лысак, глава Одесской городской военной администрации.

Также в городском совете утром сообщили о том, что сегодня не работает общественный электротранспорт из-за обесточивания тяговых подстанций, поэтому на маршруты выехали автобусы. С 15 декабря в Одессе расширяют сеть социальных автобусных маршрутов — они временно заменят трамваи и троллейбусы.

Тем временем эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что одесситам пока не стоит ожидать сокращения отключений электроэнергии менее чем до 3–4 очередей. По его словам, регион имеет ограниченное количество линий электропередачи, соединяющих его с районами генерации, поэтому быстро стабилизировать энергоснабжение сложно.

