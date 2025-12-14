Удар ВС РФ по турецкому судну возле Одессы: стало известно, что перевозил корабль (видео)

Атакованный Россией турецкий корабль был загружен свежими овощами. На пароме перевозили фуры с помидорами.

В пятницу 12 декабря россияне нанесли удар по судну турецкой паромной компании Cenk Shipping RoRo, которое транспортировало свежие овощи и фрукты. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

На видео заметно, что в трюме парома, который существенно пострадал от удара и пожара, стояли несколько грузовиков, в которых находились тонны свежих помидоров.

Во время атаки судно под названием M/V CENK T было пришвартовано в порту Черноморска Одесской области.

Напомним, 12 декабря российские оккупанты, как раз во время встречи президента РФ Владимира Путина и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, нанесли ракетный удар по Одесской области, в частности под атакой был порт Черноморска. На месте удара горело турецкое судно M/V CENK T компании Cenk Shipping RoRo.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по иностранному гражданскому судну не имел никакого военного смысла. Глава государства отметил, что удар по Одесской области свидетельствует, что Россия не воспринимает серьезно дипломатические усилия и мирные предложения, а взамен продолжают уничтожать в Украине нормальную жизнь.

После чего Министерство иностранных дел Турции выступило с призывом к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной. Анкара напомнила о необходимости заключения договоренностей по предотвращению эскалации в Черном море, включая нападения, направленные на безопасность судоходства и энергетическую и портовую инфраструктуру.