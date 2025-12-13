Удар по танкеру в Черноморске: Турция требует остановить войну в Черном море, — МИД

Министерство иностранных дел Турции выступило с призывом к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной после российской ракетной атаки 12 декабря на судно турецкой компании в украинском порту Черноморск, Одесской области.

Турецкие дипломаты отметили, что удар по порту Черноморск в пятницу подтверждает ранее озвученные опасения относительно распространения войны на акваторию Черного моря и угрозы свободе и безопасности судоходства в регионе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Турции.

По данным ведомства, экипаж судна и водители грузовиков эвакуируются, при этом граждане Турции в результате атаки не пострадали.

"По этому случаю мы еще раз подчеркиваем важность немедленного прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем им о необходимости заключения договоренностей по предотвращению эскалации в Черном море, включая нападения, направленные на безопасность судоходства и энергетическую и портовую инфраструктуру обеих сторон", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате ракетной атаки российских войск в порту Черноморска вспыхнул пожар на гражданском судне. Предварительно — один человек получил ранения. По информации турецких источников, под удар попал контейнеровоз, принадлежащий турецкой компании Cenk RoRo. Сообщается, что судно могло перевозить генераторы.

Эскалация в Черном море

Напомним, в конце ноября украинские спецслужбы провели в Черном море серию успешных атак на танкеры, принадлежавшие к так называемому "теневому флоту" России. Под удар попали два судна — KAIROS (IMO 9236004) и VIRAT (IMO 9832559), находящихся под санкциями США, ЕС и Великобритании.

2 декабря Турция заявила об атаке на танкер Midvolga 2, перевозивший российскую нефть. По словам турецких чиновников, танкер могли атаковать морские дроны.

В связи с этим российский президент Владимир Путин заявил, что его армия в ответ может отрезать Украину от Черного моря. Однако военные эксперты выразили сомнения относительно возможностей российского флота в Черном море, а наиболее боеспособные корабли РФ держит в Новороссийске и Севастополе.