РФ атаковала баллистикой Черноморск: Зеленский подтвердил удар по гражданскому судну (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что россияне во время атаки на Одесскую область 12 декабря повредили гражданское судно в Черноморске. В ГСЧС показали фото и видео ликвидации масштабного пожара на корабле.

О последствиях обстрела Одесской области президент сообщил вечером 12 декабря в своем Telegram-канале. Он вспомнил, что в свое время обсуждал ситуацию в Одессе с президентом США Дональдом Трампом.

Также Зеленский отметил, что в ночь на 12 декабря РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск", — сообщил президент.

Зеленский отметил, что удар по Одесской области свидетельствует о том, что Россия не воспринимает серьезно дипломатические усилия и мирные предложения, а взамен продолжают уничтожать в Украине нормальную жизнь.

Відео дня

"Важно, чтобы в таких условиях у мира оставались правильные ориентиры: кто затягивает эту войну и кто пытается ее закончить миром, кто использует баллистику против гражданской жизни и кто наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны", — сказал украинский лидер.

Турецкое медиа HaberDenizde опубликовало заявление оператора судна Cenk Denizcilik, в котором говорится, что судно M/V CENK T, осуществляющее грузовые перевозки между Карасу и Одессой, подверглось обстрелу баллистическими ракетами вскоре после швартовки в порту Черноморска. После удара на борту загорелся пожар, на момент публикации новости информации о пострадавших нет.

Обстрел Одесской области: что известно

В Одессе прогремели мощные взрывы днем 12 декабря, Воздушные силы Вооруженных сил Украины перед тем предупреждали о баллистической угрозе с юга. Местные медиа писали о дыме в городе после атаки.

Издание "Думская" писало, что в результате ракетного удара по Одессе в порту загорелось турецкое судно. На фотографиях можно было увидеть на борту судна название компании Cenk Roro.